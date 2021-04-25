Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Samsunspor sözleri! 'Biz onları yendiğimizde...'

Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güzel bir oyunla galip geldiklerini ifade eden Murat Sancak, hem oyunculara hem de Samet Aybaba'ya teşekkür etti. Murat Sancak, Samsunspor Başkanı Murat Sancak için de dikkat çekici sözler söyledi.