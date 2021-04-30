Son dakika: Beşiktaş'ta Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Transferi 1 dakikada bitti...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta sezonun en büyük çıkış yapan oyuncularından olan Rachid Ghezzal için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir etkisi var.