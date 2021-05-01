Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem'den bir ilk! Şampiyon olan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti...

CEVHER ERDEM TARİHE GEÇTİ!

Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine geçti.

Cevher Erdem daha önce verdiği bir röportajda, "Bir de futbolun sadece erkeklerin ilgi alanına girmediğini göstermek istedim. Futbol oyununu seviyorum. Önemli olan kulübün alt ya da üst yönetiminde bulunmak değil, önemli olan bir parçası olmak. Ve dediğim gibi zaten bu ailenin bir parçasıydım." ifadelerini kullandı.