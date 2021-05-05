Türkiye'de spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan Cevher Erdem canlı yayında

Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile büyük bir başarıya imza atan Cevher Erdem, A Haber'in sorularını cevapladı. Cevher Erdem, Türkiye'de bir spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. Türkiye'de spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan olan; Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem, canlı yayında kulübünün şampiyonluk hikayesini anlattı...