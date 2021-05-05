Video Spor Türkiye'de spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan Cevher Erdem canlı yayında

Türkiye'de spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan Cevher Erdem canlı yayında

Türkiye'de spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan Cevher Erdem canlı yayında
05.05.2021 | 10:48

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Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile büyük bir başarıya imza atan Cevher Erdem, A Haber'in sorularını cevapladı. Cevher Erdem, Türkiye'de bir spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. Türkiye'de spor kulübünü şampiyon yapan ilk kadın başkan olan; Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem, canlı yayında kulübünün şampiyonluk hikayesini anlattı...

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