Şampiyonluğa giden yol: Galatasaray derbisi! Talisca ve Gomez detayı...

Süper Lig'de 40. hafta maçlarının hepsi cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği hafta olarak görülen bu kritik haftada Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Türk Telekom'da oynanacak olan maçın sonucu şampiyonluğun da düğümü çözecek. Galatasaray bu maçı kazanarak Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın alacağı galibiyet ise şampiyonluk yarışını şekillendirecek.