Şampiyonluğa giden yol: Galatasaray derbisi! Talisca ve Gomez detayı...

Süper Lig'de 40. hafta maçlarının hepsi cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği hafta olarak görülen bu kritik haftada Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Türk Telekom'da oynanacak olan maçın sonucu şampiyonluğun da düğümü çözecek. Galatasaray bu maçı kazanarak Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın alacağı galibiyet ise şampiyonluk yarışını şekillendirecek.
LİGİN İLK YARISINDA KAZANAN BEŞİKTAŞ OLMUŞTU
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş evinde Galatasaray'ı Josef ve N'Koudou'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti. O dönem Galatasaray forması giyen Diagne 58. dakikada kırmızı kart görmüş ve Galatasaray 10 kişi ile sahadan mağlup ayrılmıştı.
TÜRK TELEKOM ARENA'DA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş'ta moraller yüksek görünüyor. Son Hatayspor maçında alınan 7-0 galibiyet Beşiktaş'ın ne kadar iştahlı olduğunu gösteriyor. Bilindiği üzere Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olmuştu. 2 sezonda da Beşiktaş, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a karşı kritik maçlara çıkmıştı.
MARİO GOMEZ VE TALİSCA ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ
2016 ve 2017 yıllarında şampiyon olan Beşiktaş, Türk Teleko'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2 sene de deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. 2016 yılında Beşiktaş Mario Gomez'in attığı golle deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 2017 yılında ise kadrosunu Talisca gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş yine deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
CUMARTESİ GÜNÜ ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR
Cumartesi günü ise yine Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş maçın favorisi olarak gösteriliyor. Beşiktaş bu maçı kazandığı taktirde büyük ölçüde şampiyon olacaktır diyebiliriz.