Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Kendisini başkan adayı olarak teklif ettiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerin tamamen düzmece olduğunun altını çizen Mustafa Cengiz, "Bu mümkün değil. Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim. Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar" diyerek sert çıktı.