Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Galatasaray'da başkanlık seçimi için geri sayım yapılırken, adaylar da çalışmalarını sürdürüyor. Gözlerin çevrildiği Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdiler.
Kendisini başkan adayı olarak teklif ettiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerin tamamen düzmece olduğunun altını çizen Mustafa Cengiz, "Bu mümkün değil. Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim. Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar" diyerek sert çıktı.
"ADAY OLMAYI GÖZDEN GEÇİRİYORUM"
Adayların genel olarak söylemleri ile başkanlık makamına zarar verdiklerini söyleyen Cengiz, şöyle devam etti:
"G.Saray'da başkanlık çok değerlidir. Maalesef başkan adayları, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, akıllarına gelenleri söyleyip yıpratma politikası uyguluyorlar.
Bugün ben, yarın başkası bu koltukta oturabilir. Ama değerli olan başkanlık koltuğudur. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum."
BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN MESAJ VERDİ!
Başkan Cengiz'in gündeminde cumartesi günü oynanacak kritik derbi de vardı... Sarı-kırmızılı takım için final olacağını belirten Cengiz, "Beşiktaş maçı G.Saraylı oyuncuların final maçıdır. Yüreklerini ortaya koyarak oynasınlar, derbiyi kazansınlar. Kazanmaları da gerekir.
Nasıl biz yönetim olarak yerli-yabancı ayırmadan herkesin ödemelerini yapıyorsak, onların da görevi çıkıp sahada sonuna kadar mücadele etmek. Şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Beşiktaş'ı yenersek bu şansımızın olabileceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.
ADNAN POLAT: ADAY OLMAM, MAKAMIN AĞIRLIĞI KALMADI
Galatasaray eski başkanı Adnan Polat ise SABAH Spor'a yaptığı açıklamada aday olmayacağını yinelerken, G.Saray'da yaşanan ortamı değerlendirdi...
Kendi döneminde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında kulübün yara aldığını ve genleri ile oynandığını belirten Polat, "G.Saray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra G.Saray başkanlık makamı ağırlığını kaybetti" dedi.
"DİĞER CAMİALAR KARŞISINDA GÜCÜNÜ KAYBETTİ"
Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti:
"Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor.
Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde G.Saraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. G.Saray bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti.
"46 HAKİMİN TAMAMI BENİ HAKLI BULDU"
Camianın ciddi bir barışa ihtiyacı var. Herkesi kucaklayacak bir ortam oluşmalı. Benim ibrasızlık konusunda kırgınlığım var ama sonuçta Yargıtay'daki davayı kazandım ve bu davada 46 hakimin tamamı idari ibrasızlığı reddetti.
"İŞ HAYATIM YOĞUN, ZAMAN AYIRAMAM"
Yoğun işlerimden dolayı Galatasaray'a başkan adayı değilim. Bir G.Saray Başkanı'nın 24 saat kulübe vakit ayırması gerekir. İş hayatım ve projelerimin yoğunluğu başkanlığa vakit ayırmak için yeterli değil.
Göreve geldiğimde 253 milyon dolar borç vardı, bunu 50 milyon dolara kadar indirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkardık. Bir dönem daha kalsaydım kârda olan bir G.Saray olurdu.
Yaptıklarımız sonucunda bıraktığımız güçlü ekonomik yapıyı maalesef Ünal Aysal har vurup harman savurdu."