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Giriş Tarihi: 5.5.2021 06:49 Son Güncelleme: 5.5.2021 07:08

: ve , 'a konuştu! başkanlığına aday olacaklar mı?

LEVENT TÜZEMEN
Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

haberi... Başkanlık seçimi için geri sayımın sürdüğü 'da tüm gözler mevcut başkan ve eski başkan 'a çevrilmiş durumda... İki önemli isim de 'a özel açıklamalarda bulundu ve "Yeniden Galatasaray başkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

'da başkanlık seçimi için geri sayım yapılırken, adaylar da çalışmalarını sürdürüyor. Gözlerin çevrildiği ve , 'a özel açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdiler.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Kendisini başkan adayı olarak teklif ettiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerin tamamen düzmece olduğunun altını çizen , "Bu mümkün değil. Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim. Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar" diyerek sert çıktı.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

"ADAY OLMAYI GÖZDEN GEÇİRİYORUM"

Adayların genel olarak söylemleri ile başkanlık makamına zarar verdiklerini söyleyen Cengiz, şöyle devam etti:

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

"G.Saray'da başkanlık çok değerlidir. Maalesef başkan adayları, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, akıllarına gelenleri söyleyip yıpratma politikası uyguluyorlar.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Bugün ben, yarın başkası bu koltukta oturabilir. Ama değerli olan başkanlık koltuğudur. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum."

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN MESAJ VERDİ!

Başkan Cengiz'in gündeminde cumartesi günü oynanacak kritik derbi de vardı... Sarı-kırmızılı takım için final olacağını belirten Cengiz, "Beşiktaş maçı G.Saraylı oyuncuların final maçıdır. Yüreklerini ortaya koyarak oynasınlar, derbiyi kazansınlar. Kazanmaları da gerekir.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Nasıl biz yönetim olarak yerli-yabancı ayırmadan herkesin ödemelerini yapıyorsak, onların da görevi çıkıp sahada sonuna kadar mücadele etmek. Şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Beşiktaş'ı yenersek bu şansımızın olabileceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

ADNAN POLAT: ADAY OLMAM, MAKAMIN AĞIRLIĞI KALMADI

eski başkanı ise 'a yaptığı açıklamada aday olmayacağını yinelerken, G.Saray'da yaşanan ortamı değerlendirdi...

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Kendi döneminde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında kulübün yara aldığını ve genleri ile oynandığını belirten Polat, "G.Saray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra G.Saray başkanlık makamı ağırlığını kaybetti" dedi.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

"DİĞER CAMİALAR KARŞISINDA GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti:

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

"Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde G.Saraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. G.Saray bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

"46 HAKİMİN TAMAMI BENİ HAKLI BULDU"

Camianın ciddi bir barışa ihtiyacı var. Herkesi kucaklayacak bir ortam oluşmalı. Benim ibrasızlık konusunda kırgınlığım var ama sonuçta Yargıtay'daki davayı kazandım ve bu davada 46 hakimin tamamı idari ibrasızlığı reddetti.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

"İŞ HAYATIM YOĞUN, ZAMAN AYIRAMAM"

Yoğun işlerimden dolayı 'a başkan adayı değilim. Bir G.Saray Başkanı'nın 24 saat kulübe vakit ayırması gerekir. İş hayatım ve projelerimin yoğunluğu başkanlığa vakit ayırmak için yeterli değil.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Göreve geldiğimde 253 milyon dolar borç vardı, bunu 50 milyon dolara kadar indirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkardık. Bir dönem daha kalsaydım kârda olan bir G.Saray olurdu.

Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?

Yaptıklarımız sonucunda bıraktığımız güçlü ekonomik yapıyı maalesef Ünal Aysal har vurup harman savurdu."

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Son dakika: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, Sabah Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacaklar mı?
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