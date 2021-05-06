Son dakika: Fenerbahçe'ye yeni Pelkas! Genç yıldız Tzolis için harekete geçilecek...

Ligin bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe 76 puanla 2. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu ile 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin bir gözü cumartesi oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak.
TRANSFERLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!
Fenerbahçe'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda. Samatta, Cisse, Lemos, Tisserand gibi oyuncular hayal kırıklığı yaratmış durumda. Diğer yandan en verimli transfer olarak Szalai ve Pelkas öne çıktı. Bu sezon özellikle deplasmanda Pelkas'tan çok iyi verim alan Fenerbahçe önümüzdeki yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ KANAT OYUNCUSU
Fenerbahçe bir kanat oyuncusu arıyor. Bruma bu ligde performansı iyi olan bir oyuncu. PSV, Bruma için 7 milyon Euro istiyor fakat Fenerbahçe bu bonservis bedelini vermez. (Volkan Demir - A Spor)
FENERE YENİ PELKAS: TZOLİS
PAOK'ta forma giyen kanat forvet Christos Tzolis gelecek sezon için Fenerbahçe'nin planlama yaptığı oyuncular arasında. Pelkas'tan üst düzey verim alan Fenerbahçe, ikinci bir Yunan oyuncu için harekete geçecek. Bu arada Tzolis pahalı bir oyuncu.
SAMATTA İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun en büyük transfer hatası olan Ally Samatta ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor. İngiliz kulübü Aston Villa'dan 1 yıl kiralık ve sonrasında 6 milyon Euro zorunlu satın alma şartlarıyla transfer edilen Tanzanyalı golcü için takım aranıyor. Samatta'nın Belçika'daki eski kulübü Genk ve Club Brugge tarafından istendiği öğrenildi.
4 MİLYON VE ÜSTÜ HER RAKAM 'KABUL'
Samatta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor. Belçika kulüplerinin maksimum 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'luk zararın bir bölümünü karşılamış olacak.
Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez ilk iki maçta Samatta'ya 11'de yer verdi. Ancak istediği performansı alamadı. Sonrasında ise yıldız oyuncu yedek soyundu. Oyuna dahil olduğu Erzurumspor maçında hem kaçırdığı goller hem de vücut diliyle konsantre olmadığını gösterdi. Belözoğlu, tecrübeli forvete şans verse de bir türlü istediği karşılığı alamıyor.