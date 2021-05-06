Son dakika: Fenerbahçe'ye yeni Pelkas! Genç yıldız Tzolis için harekete geçilecek...

4 MİLYON VE ÜSTÜ HER RAKAM 'KABUL'

Samatta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor. Belçika kulüplerinin maksimum 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'luk zararın bir bölümünü karşılamış olacak.