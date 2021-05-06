Video Spor Son dakika: Fenerbahçe için ikinci Pelkas iddiası! Christos Tzolis...

Son dakika: Fenerbahçe için ikinci Pelkas iddiası! Christos Tzolis...

Son dakika: Fenerbahçe için ikinci Pelkas iddiası! Christos Tzolis...
06.05.2021 | 11:37

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de Samatta'nın gözden çıkarıldığını açıklayan Volkan Demir, Yunan yıldız Pelkas'tan çok memnun kalındığını bu nedenle Yunanistan ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Christos Tzolis için de girişimlerin olacağını vurguladı.

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