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Giriş Tarihi: 8.5.2021 21:43 Son Güncelleme: 9.5.2021 07:20

-Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? yorumladı

Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu , -Beşiktaş derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın 2-1 önde kapattığı ve 2 penaltı kararının çıktığı müsabakanın ilk yarısını yorumlayan usta yorumcu, "Beşiktaş'ın penaltısı çok net penaltı bence. Ayağa bas var. Galatasaray'ın penaltısını bir daha izlemek lazım. Ama çok net verdi penaltıyı. Tereddüt etmedi." dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı. 81 puanlı lider siyah-beyazlı takım ile 75 puanlı takipçisi sarı-kırmızılıların mücadelesinde ilk yarıda 3 gol sesi çıktı.

Galatasaray 11. dakikada Babel ile 1-0 öne geçerken, 40. dakikada siyah-beyazlılar Ghezzal'ın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı. Bu golden 5 dakika sonra ise bu kez Galatasaray penaltı kazandı. Falcao'nun penaltı golüyle ilk yarı 2-1 sona erdi.

Maçın ilk yarısında tartışmalı 2 penaltı kararı vardı. 40. dakikada Donk Atiba'yı düşürdü, Cüneyt Çakır VAR'da izledikten sonra penaltı kararı verdi. 45. dakikada ise bu kez Atiba Falcao'yu ceza sahasında içinde düşürdü. Çakır tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.

Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun değerlendirmeleri şöyle...

"Galatasaray Beşikaş'a pas yatırmadı. İyi oynadı. Beşiktaş'ın penaltısı penaltı bence, ayağına basma var. Galatasaray'ın penaltısına bakmak lazım, Cüneyt Çakır çok net verdi penaltıyı. Bu maçın ikinci yarısı çok su götürür. Sarılar kırmızı olabilir, maç sonu konuşuruz bunları. Fatih Terim çok rahat, sahada da belli ediyor. Sergen Yalçın galibiyete geldim dedi ama beraberliğe de razıdır. İpler Beşiktaş'ın elinde hala. Kalan maçlarını kazanırsa şampiyon olur. Beşiktaşlı oyuncuların sakatlık riski var. Çok yük biniyor Beşiktaşlı futbolculara. Galatasaray'ın kulübesi ise zengin. İlginç bir ikinci yarı izleyeceğiz."

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde penaltı kararları doğru mu?

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Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
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