Galatasaray-Beşiktaş derbisinde penaltı kararları doğru mu?

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın penaltısı penaltı. Donk Atiba'nın ayağına resmen basıyor. Galatasaray'ın penaltısını Cüneyt çok net verdi, ona bir bakmak lazım" dedi.