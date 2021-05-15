Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması! Taraftardan Terim'e sevgi seli...

Şampiyonluk mücadelesi için kritik 90 dakika. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maçtan önce beIN Sports'un sorularını cevapladı. Şampiyonluğun Galatasaray için en hayırlısı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, inatla vazgeçmeden buralara kadar geldiklerini, maçı kazanmaya odaklandıklarının altını çizdi.
SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
'Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik. Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum...'
Taraftardan Fatih Terim'e destek! 'İmparator Fatih Terim' sesleri...
'Seneye kurallar izin verirse maç günü seyahat etmeyi planlıyoruz. Federasyonun kuralları eğer 24 saat önce orada olmamızı mecbur kılmazsa bunu yapmayı düşünüyoruz. Galatasaray için en hayırlısı belli! Oradan sonra herkes işine tatiline gidecek. Oyuncularımın averaj stresi yaşamasını istemiyorum.'
GALATASARAY TARAFTARINDAN 'İMPARATOR FATİH TERİM' SÖZLERİ
Maçtan önce Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e sevgi seli vardı.