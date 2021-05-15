Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması! Taraftardan Terim'e sevgi seli...
Giriş Tarihi: 15.5.2021 20:15 Son Güncelleme: 15.5.2021 20:20

: 'den şampiyonluk açıklaması! Taraftardan Terim'e sevgi seli...

Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması! Taraftardan Terim'e sevgi seli...

... teknik direktörü , maç öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Fatih Terim, Galatasaray için en hayırlısının şampiyonluk olduğunu oyuncularının maçtan önce averaj stresine girmesini istemediğini ifade etti. Maçtan önce Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e sevgi seli vardı.

Şampiyonluk mücadelesi için kritik 90 dakika. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maçtan önce beIN Sports'un sorularını cevapladı. Şampiyonluğun Galatasaray için en hayırlısı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, inatla vazgeçmeden buralara kadar geldiklerini, maçı kazanmaya odaklandıklarının altını çizdi.

SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik. Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum...'

Taraftardan Fatih Terim'e destek! 'İmparator Fatih Terim' sesleri...

'Seneye kurallar izin verirse maç günü seyahat etmeyi planlıyoruz. Federasyonun kuralları eğer 24 saat önce orada olmamızı mecbur kılmazsa bunu yapmayı düşünüyoruz. Galatasaray için en hayırlısı belli! Oradan sonra herkes işine tatiline gidecek. Oyuncularımın averaj stresi yaşamasını istemiyorum.'

GALATASARAY TARAFTARINDAN 'İMPARATOR FATİH TERİM' SÖZLERİ

Maçtan önce Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e sevgi seli vardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Başkan Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
Son dakika haberi | Tam kapanma sona eriyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
Gram altın psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı...
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
Güzel oyuncu Pınar Altuğ o eleştirilere böyle yanıt verdi! ‘Ben evlendim kime ne?'
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması! Taraftardan Terim'e sevgi seli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA