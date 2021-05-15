Video Spor Taraftardan Fatih Terim’e destek! ‘İmparator Fatih Terim’ sesleri...

Taraftardan Fatih Terim’e destek! ‘İmparator Fatih Terim’ sesleri...

Taraftardan Fatih Terim’e destek! ‘İmparator Fatih Terim’ sesleri...
15.05.2021 | 20:00

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e maç öncesinde sevgi seli vardı. Deneyimli teknik adam taraftarı böyle selamladı.

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