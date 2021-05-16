Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 84 puana ulaşarak Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu yakaladı. Maçın ardından büyük bir sevinçle saha içerisine koşan Sergen Yalçın, futbolcularıyla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.
Beşiktaş'ta geçirdiği ilk tam sezonda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak tarihe geçti.
Sergen Yalçın'a büyük sürpriz! Futbolcular basın toplantısını bastı
Maç sonunda yoğun duygularla birlikte açıklamalarda bulunan tecrübeli hocanı açıklamaları şöyle:
"TARİHİN EN ZORLU SEZONUYDU..."
"Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular.
Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Ekibimle beraber 8 senedir çalışıyoruz. Murat Şahin'e hiç teşekkür etme imkanı bulamadım. Her zaman yanımda olan Murat Şahin'e teşekkür ediyorum.
Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmedik. Mücadeleden, savaştan asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm oyuncularımızda vazgeçmeyeceğimizi gösterdi. Bu sevincin tarifi yok. Hayatımızın en mutlu günlerinden biri."
"BUNLAR ŞAMPİYONLUK İFADELERİ"
Şampiyonluğu anlatırken, ne demek olduğunu gördük. Birlik, beraberlik, samimiyet, arkadaşlık, dostluk... Bunlar hepsi şampiyonluk ifadeleri.
"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A..."
Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Uzun süre mücadele ettik. Güzel yarış oldu. Kazanan biz olduk.