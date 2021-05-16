Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

Sergen Yalçın'a büyük sürpriz! Futbolcular basın toplantısını bastı

Maç sonunda yoğun duygularla birlikte açıklamalarda bulunan tecrübeli hocanı açıklamaları şöyle:

"TARİHİN EN ZORLU SEZONUYDU..."

"Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular.