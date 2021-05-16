Sergen Yalçın'a büyük sürpriz! Futbolcular basın toplantısını bastı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun en büyüğü Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 16. kez mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı.