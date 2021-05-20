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Giriş Tarihi: 20.5.2021 15:26 Son Güncelleme: 20.5.2021 15:33

Başkan Erdoğan teknik heyeti ve futbolcuları kabul etti

Başkan Erdoğan Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları kabul etti

Başkan Erdoğan, bu sezon hem 'de şampiyonluğa ulaşan hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren 'ı kabul etti. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, şampiyonluk kupalarıyla 'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sezon iki kupayı da kazanan Beşiktaş takımını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ın yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaşmıştı. Cumartesi akşamki karşılaşmanın ardından Salı akşamı da Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Josef de Souza ve Rosier'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

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Başkan Erdoğan Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları kabul etti
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