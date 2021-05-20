Video Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti
20.05.2021 | 16:19

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Kabulde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.

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