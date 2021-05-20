Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray, Belhanda ve Gedson'un gidişi sonrası orta sahaya ilk hamlesini Brezilyalı yıldız ile yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.
Sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi, Gedson Fernandes kiralık kontratının bitmesi ile birlikte Benfica'ya geri döndü.
Ayrılığın kıyısındaki bir diğer isim ise Feghouli... Sarı-Kırmızılılar'da transferde öncelik orta sahaya verildi.
Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız yazıldı: Felipe Anderson. 3 sene önce 38 milyon Euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Anderson, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı.
Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Brezilyalı hücum oyuncusu, Portekiz'de de umduğunu bulamadı.
West Ham'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Felipe Anderson'u düşünmediği bilgisini alan Galatasaray, bu transfer için nabız yoklamaya başladı.
KARİYER FIRSATI ARIYOR
28 yaşındaki futbolcunun West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde çalışılıyor.
Hücumun iki kanadında da oynayan Anderson, 10 numara olarak da forma giyiyor. Brezilyalı yetenek, geçen sezon Porto'da 5 lig maçında gol ve asist üretemedi.
Kupada ise 1 asistlik performans sergiledi. Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen Cimbom, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.
BÜLENT TİMURLENK: ÖNCE 8 NUMARA SORUNU ÇÖZÜLMELİ
G.Saray'da son iki sezonda transfer politikası FFP kriterleri nedeniyle kirala-oynat-gönder üzerine kuruluydu.
Kiraladıkları oyuncular arasında Mostafa Mohamed dışında bonservisini satın alabilecek bütçeye sahip olmadıklarından, yapamayanlar ardından güle güle derken, bazıları da "Keşke kalsaydı" diye uğurlandı.
Felipe Anderson, West Ham'da kontratının son sezonuna (haftalık 80 bin sterlin kazanıyor) giriyor. İngiliz kulübü oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bonservis istemeyebilir.
Brezilyalı oyuncu Lazio'da yetenekli ama aynı zamanda problemli bir karakterdi. Premier Lig'e 38 milyon Euro'ya gitti. Lazio'da son sezonunda 1.4 milyon Euro kazanıyordu ve teknik direktörüyle problem yaşamıştı.
Sezonu kiralık geçirdiği Porto'da da düşüşü devam etti. 28 yaşında şimdi 4-5 yıllık bir kontratla kariyerinde beyaz sayfa açmak isteyecek. Süper Lig'in oyun karakterinde G.Saray'ın onu kanatta kullanması zor.
Terim, 10 numara bir adam arıyorsa tercih edilebilir. Elbette tembel ama yetenekli Brezilyalı'nın arkasında orta sahada oynayacak ikili de çok önemli. G.Saray 8 numara problemini aşmadan Anderson'dan da verim alamaz.