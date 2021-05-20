Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray transfere "10" numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...
Giriş Tarihi: 20.5.2021 08:20 Son Güncelleme: 20.5.2021 08:21

: transfere "10" numara başlıyor! etkisi...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

haberi... , ve 'in vedası sonrasında oluşan boşluk için transferde ilk hamlesini Brezilyalı yıldız ile yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

'da transfer gelişmesi... Galatasaray, Belhanda ve Gedson'un gidişi sonrası orta sahaya ilk hamlesini Brezilyalı yıldız ile yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi, kiralık kontratının bitmesi ile birlikte Benfica'ya geri döndü.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Ayrılığın kıyısındaki bir diğer isim ise Feghouli... Sarı-Kırmızılılar'da transferde öncelik orta sahaya verildi.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız yazıldı: . 3 sene önce 38 milyon Euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Anderson, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Brezilyalı hücum oyuncusu, Portekiz'de de umduğunu bulamadı.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

West Ham'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 'u düşünmediği bilgisini alan , bu transfer için nabız yoklamaya başladı.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

KARİYER FIRSATI ARIYOR

28 yaşındaki futbolcunun West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde çalışılıyor.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Hücumun iki kanadında da oynayan Anderson, 10 numara olarak da forma giyiyor. Brezilyalı yetenek, geçen sezon Porto'da 5 lig maçında gol ve asist üretemedi.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Kupada ise 1 asistlik performans sergiledi. Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen Cimbom, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

BÜLENT TİMURLENK: ÖNCE 8 NUMARA SORUNU ÇÖZÜLMELİ

G.Saray'da son iki sezonda transfer politikası FFP kriterleri nedeniyle kirala-oynat-gönder üzerine kuruluydu.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Kiraladıkları oyuncular arasında Mostafa Mohamed dışında bonservisini satın alabilecek bütçeye sahip olmadıklarından, yapamayanlar ardından güle güle derken, bazıları da "Keşke kalsaydı" diye uğurlandı.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

, West Ham'da kontratının son sezonuna (haftalık 80 bin sterlin kazanıyor) giriyor. İngiliz kulübü oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bonservis istemeyebilir.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Brezilyalı oyuncu Lazio'da yetenekli ama aynı zamanda problemli bir karakterdi. Premier Lig'e 38 milyon Euro'ya gitti. Lazio'da son sezonunda 1.4 milyon Euro kazanıyordu ve teknik direktörüyle problem yaşamıştı.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Sezonu kiralık geçirdiği Porto'da da düşüşü devam etti. 28 yaşında şimdi 4-5 yıllık bir kontratla kariyerinde beyaz sayfa açmak isteyecek. 'in oyun karakterinde G.Saray'ın onu kanatta kullanması zor.

Son dakika: Galatasaray transfere 10 numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...

Terim, 10 numara bir adam arıyorsa tercih edilebilir. Elbette tembel ama yetenekli Brezilyalı'nın arkasında orta sahada oynayacak ikili de çok önemli. G.Saray 8 numara problemini aşmadan Anderson'dan da verim alamaz.

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Son dakika: Galatasaray transfere "10" numara başlıyor! Rachid Ghezzal etkisi...
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