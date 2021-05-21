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Giriş Tarihi: 21.5.2021 18:51 Son Güncelleme: 21.5.2021 19:05

Son dakika: ’in açıklamalarının yankıları sürüyor! “Galatasaraylılığa yakışmadı…”

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Mustafa Cengiz’in açıklamalarının yankıları sürüyor! “Galatasaraylılığa yakışmadı…”

Son dakika haberi... Başkanı 'in gün içerisinde yaptığı ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantısının yankıları sarı-kırmızılı camiada sürmeye devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda, Mustafa Cengiz, "Ben olduğum sürece asla 'le yola devam etmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından A Spor canlı yayınına bağlanan , son dakika gelişmelerini değerlendirdi.

Galatasarayla olan sözleşmesi 31 Mayıs tarihi itibarıyla sona erecek olan Fatih Terim ve mevcut Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz arasındaki gerilim, Mustafa Cengiz'in gün içerisinde yaptığı basın toplantısıyla birlikte son derece alevlendi.

19 Haziran'da yapılacak Galatasaray başkanlık seçimi öncesinde aday olup olmayacağını açıklaması beklenen Mustafa Cengiz, aday olmayacağını belirtti. Ancak 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim'le de yola devam etmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı'nın gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"CİDDİ BİR TEPKİ VAR"

İşte Levent Tüzemen'in açıklamaları...

"Galatasaray camiası içerisinde başkana karşı ciddi bir tepki var. Son yıllardaki örneklerde, hem Faruk Süren, hem Özhan Canaydın, hem de Ünal Aysal, Fatih Terim'le olan ayrılıklarında bu kadar sert olmamıştı. Laf aralarında işin Terim'e geleceği çok belliydi."

"GALATASARAY ÜSLUBUNUN DIŞINDA AÇIKLAMALAR..."

"Bu süreç içerisinde bu söylemlerde bulunmak ne kadar doğruydu? Siz hocayı tanımıyor muydunuz? Tanıyordunuz. Fatih Terim, içerideki ve dışarıdaki derken isim vermedi. Bu kadar sert konuşmanın bir anlamı yok. "Sen kimsin?" demeye getirdi. Mustafa Cengiz, Galatasaray üslubunun dışında açıklamalar yaptı."

"ABDÜRRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY BU KONUŞMALARDAN RAHATSIZ"

"Başkan adayı olmayacağım demesine rağmen toplantı bittikten sonra, "Ben devam edeceğim." Söylemini ortaya atması da çok ilginç. Ya varsınızdır ya da yoksunuzdur. Gelen yönetimler sizin getireceğiniz teknik direktörü istemezse ne olacak? Bu konuşmalardan hem Yusuf Günay'ın hem de Abdürrahim Albayrak'ın rahatsız olduğunu öğrendim."

"TARAFTARIN KIRMIZI ÇİZGİSİ FATİH TERİM'DİR"

"Taraftarın kırmızı çizgisi Fatih Terim'dir. Şu an taraftar yönünde büyük bir tepki var. Sosyal medyada etiketler açılmış durumda. Galatasaray Başkanı, bir sorun varsa, Fatih Terim'i odasına çağırır ve konuşuyor. Bunu yapamayacak güce mi sahipsiniz? O zaman neden Galatasaray Başkanı oldunuz?"

"Fatih Terim'le sözleşme uzatmam dedikten sonra devamına bakmamanız lazım. Ne özrü bekliyorsunuz? Çelişkilerle dolu bir açıklama. İlk kez bu kadar sert, Galatasaray yapısına uygun olmayan açıklamalara şahit oldum. Papa örneği söylem olarak hiç yakışmadı. Kimse kusura bakmasın."

BURAK ELMAS'TAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Burak Elmas "1 Haziran'dan itibaren, yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Mustafa Cengiz’in açıklamalarının yankıları sürüyor! “Galatasaraylılığa yakışmadı…”
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