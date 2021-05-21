Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdi: "Bu kadar sert konuşmanın anlamı yok"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Tüzemen, "Siz hocayı tanımıyor muydunuz? Tanıyordunuz. Fatih Terim, içerideki ve dışarıdaki derken isim vermedi. Bu kadar sert konuşmanın bir anlamı yok. 'Sen kimsin?' demeye getirdi. Fatih Terim'le sözleşme uzatmam dedikten sonra devamına bakmamanız lazım. Ne özrü bekliyorsunuz? Çelişkilerle dolu bir açıklama" dedi.