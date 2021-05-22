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Giriş Tarihi: 22.5.2021 07:00

Son dakika: ’e devi talip oldu! bonservisini belirledi…

Son dakika: Cengiz Ünder’e İtalyan devi talip oldu! Roma bonservisini belirledi…

Son dakika haberi… Sezonu ekiplerinden ’de kiralık olarak geçiren milli oyuncumuz , sezon sonu itibarıyla sözleşmesinin devam ettiği ’ya geri dönecek. Leicester City formasıyla sakatlık sorunları yaşayan Cengiz, beklentilerin altında kalmıştı. basınında yer alan iddialara göre, ’nun da formasını giydiği , Cengiz Ünder’e talip oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Bu sezon Çağlar Söyüncü ile birlikte Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, sezon başında Roma'dan kiralanmıştı. Ancak Leicester City'de yaşadığı sakatlık sorunları ve yedek kalmasıyla beklenen performansı veremeyen Cengiz, Roma'ya geri dönecek.

Roma'yla olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan milli yıldız, Leicester City formasıyla toplamda 19 maça çıktı. 19 maçta beklenen skor katkısının altında kalan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistte kaldı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un verdiği habere göre, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devi Milan, Cengiz Ünder'i transfer listesine ekledi.

Genç oyuncu için Leicester City'deki performansını değerlendiren Roma, beklentilerin altında kalması nedeniyle gelecek olan doğru teklife Cengiz Ünder'in satılmasına izin verecek.

Yeni sezonda Roma'yı çalıştıracak olan Jose Mourinho, takımda hangi oyuncuların satılacağına henüz karar vermedi. Ancak Roma yönetimi için Cengiz Ünder, iyi bir maddi kazanç olarak görülüyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Cengiz Ünder'in Milan için uygun bir profile sahip olduğu yazılırken, Hakan Çalhanoğlu'nun da sezon sonunda ayrılabileceği belirtildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Roma'nın Cengiz Ünder için belirlediği bonservis bedelini de paylaşan İtalyanlar, Roma'nın en az 15 milyon Euro isteyeceğini belirtti. Genç yıldız için bu civarlarda gelecek bir transfer teklifinin kabul edileceği öne sürülüyor.

Milan'da forma giyen Brahim Diaz ve Samu Castillejo'nun takımdan ayrılması halinde bu boşlukları Cengiz Ünder'in doldurması bekleniyor

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