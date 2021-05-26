Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın yeni hocasını açıkladı. Sarı-Lacivertliler'de bir süredir teknik direktörlük için Joachim Löw, Maurizio Sarri, Sergiy Rebrov, Lucien Favre ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. İşte detaylar...
Sarı-Lacivertliler'de yine hayal kırıklığı ile kapanan bir sezonun ardından Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic gibi isimlerin adları teknik direktörlük için geçmişti.
Başkan Ali Koç geçen sezon Erol Bulut'un yerine göreve gelen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun 10 maçlık performansını yeterli gördü ve 'Belözoğlu ile yola devam' dedi.
3 YILLIK ANLAŞMA
Yeni bir teknik direktörü risk olarak gören Başkan'ın yöneticilerle yaptığı toplantılarda "Takımı yakından tanıyan Emre bu işi rahatlıkla üstlenir. Ona güvenmeye devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.
Halen sportif direktörlük görevini yürüten ve önceki gün de Başkan Koç ile gelecek sezonun planlaması için görüşen Belözoğlu ile 3 yıllık anlaşma yapılacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL - BENCE YABANCI OLMALIYDI
Emre Belözoğlu, çok kaliteli bir yıldız futbolcuydu. Hırsı ve mücadele gücüyle her şeyini sahaya yansıtan bir oyuncuydu. Bugüne kadar çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Mutlaka onlardan öğrendiği çok şey vardır.
Ayrıca kendisi de öğrendiklerini sahaya yansıtacak çok özel yeteneklere sahip. İnanıyorum ki Emre Belözoğlu bu yolda ilerleyecekse çok iyi teknik direktör olur. Ama şu an için F.Bahçe erken.
Şu aşamada bana göre F.Bahçe'de 3 senelik sportif başarısızlıktan sonra taraftarın da ilgisini çeken, kimsenin itiraz edemeyeceği çok önemli ve kariyerli bir yabancı hocanın getirilmesi gerekiyor.
SİNAN GÜMÜŞ'E TEKLİFLER VAR
Bu arada Fenerbahçe'de geçen sezon hamle oyuncusu olarak görev yapan Sinan Gümüş, transferde Süper Lig takımlarının gözdesi oldu.
18 maçta forma giydiği sezonu 3 gol ve 1 asistle tamamlayan 27 yaşındaki oyuncuya ligin yeni takımı Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantep FK, Başakşehir ve Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan Sinan ise yeni teknik direktöre göre kararını vermek istiyor.
'FENERBAHÇE EVİM AMA KARİYERİM İÇİN AYRILDIM'
Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık kontrat imzalayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, yeni bir serüvene başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi.
Genç futbolcu, sarı-lacivertlilerin kendisi için çok önemli olduğunu ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek, "Fenerbahçe benim evim. Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendim. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip" diye konuştu.