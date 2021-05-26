Genç futbolcu, sarı-lacivertlilerin kendisi için çok önemli olduğunu ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek, "Fenerbahçe benim evim. Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendim. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip" diye konuştu.