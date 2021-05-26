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Giriş Tarihi: 26.5.2021 06:48 Son Güncelleme: 26.5.2021 07:08

: 'nin yeni hocası belli oldu! kararını böyle açıkladı

UĞUR ÇEM
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

haberi... 'nin yeni hocası belli oldu. Sarı-Lacivertliler'de bir süredir teknik direktörlük için , , , ve 'in isimleri geçiyordu. Başkan son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

'de gelişmesi... Fenerbahçe Başkanı , takımın yeni hocasını açıkladı. Sarı-Lacivertliler'de bir süredir teknik direktörlük için , , , ve 'in isimleri geçiyordu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

Başkanı , teknik direktör arayışında son kararını verdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

Sarı-Lacivertliler'de yine hayal kırıklığı ile kapanan bir sezonun ardından Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic gibi isimlerin adları teknik direktörlük için geçmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

Başkan geçen sezon Erol Bulut'un yerine göreve gelen sportif direktör 'nun 10 maçlık performansını yeterli gördü ve 'Belözoğlu ile yola devam' dedi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

3 YILLIK ANLAŞMA

Yeni bir teknik direktörü risk olarak gören Başkan'ın yöneticilerle yaptığı toplantılarda "Takımı yakından tanıyan Emre bu işi rahatlıkla üstlenir. Ona güvenmeye devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

Halen sportif direktörlük görevini yürüten ve önceki gün de Başkan Koç ile gelecek sezonun planlaması için görüşen Belözoğlu ile 3 yıllık anlaşma yapılacak.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

ÖMER ÜRÜNDÜL - BENCE YABANCI OLMALIYDI
, çok kaliteli bir yıldız futbolcuydu. Hırsı ve mücadele gücüyle her şeyini sahaya yansıtan bir oyuncuydu. Bugüne kadar çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Mutlaka onlardan öğrendiği çok şey vardır.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

Ayrıca kendisi de öğrendiklerini sahaya yansıtacak çok özel yeteneklere sahip. İnanıyorum ki bu yolda ilerleyecekse çok iyi teknik direktör olur. Ama şu an için F.Bahçe erken.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

Şu aşamada bana göre F.Bahçe'de 3 senelik sportif başarısızlıktan sonra taraftarın da ilgisini çeken, kimsenin itiraz edemeyeceği çok önemli ve kariyerli bir yabancı hocanın getirilmesi gerekiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

SİNAN GÜMÜŞ'E TEKLİFLER VAR

Bu arada 'de geçen sezon hamle oyuncusu olarak görev yapan Sinan Gümüş, transferde takımlarının gözdesi oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

18 maçta forma giydiği sezonu 3 gol ve 1 asistle tamamlayan 27 yaşındaki oyuncuya ligin yeni takımı Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantep FK, Başakşehir ve Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan Sinan ise yeni teknik direktöre göre kararını vermek istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

'FENERBAHÇE EVİM AMA KARİYERİM İÇİN AYRILDIM'
Öte yandan ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık kontrat imzalayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, yeni bir serüvene başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic derken Ali Koç'tan flaş karar

Genç futbolcu, sarı-lacivertlilerin kendisi için çok önemli olduğunu ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek, " benim evim. Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendim. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip" diye konuştu.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
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