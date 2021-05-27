Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray camiasında birleşme sürprizi! İşte Ortaköy'deki dev buluşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:22

Galatasaray camiasında birleşme sürprizi! İşte Ortaköy'deki dev buluşmanın detayları...

LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray camiasında birleşme sürprizi! İşte Ortaköy'deki dev buluşmanın detayları...

... Galatasaray'de dev seçim zirvesi! Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Levent Tüzemen, dün akşam Ortaköy'de yapılan zirveyle ilgili detayları paylaştı. Eski başkanlardan Ünay Aysal'a ait bir otelde mevcut başkan adayları ve bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya katılan isimler dikkat çekerken diğer adaylar ve Işın Çelebi davet almadı.

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ünay Aysal, İzzettin Doğan, İnan Kırıç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Adnan Öztürk gibi isimler dün akşam Ortaköy'de dev zirvede bir araya geldi. Galatasaray camiasının ağır isimleri iki adaya kritik çağrılarda bulundu. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'na birleşme çağrısı yapıldı.

Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine iki gün kala sıcak saatler yaşandı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri buluştu. Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel'de organize edilen yemeğe İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Sedat Doğan, Ahmet Özdoğan, Ümit Özdemir, Adnan Öztürk, Fidel Berber ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı.

Sürpriz zirvede seçim ve G.Saray'ın sorunları masaya yatırıldı. Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'a "Galatasaray'ın menfaatleri için birleşin" çağrısı yapıldı. Elmas, "Bu iş için tam 9 aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdim.

Konuyu ekibimle konuşmam gerekiyor" diyerek bu fikre sıcak bakmazken, toplantıdan erken ayrıldı. Hamamcıoğlu ise "Ben her türlü birleşmeye hazırım" ifadesini kullandı. Diğer adaylar Metin Öztürk, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir ise toplantıya davet edilmedi.

AĞIR İSİMLERDEN 2 KRİTİK ÇAĞRI!

Aysal'ın ev sahipliğindeki toplantıda camianın önde gelen isimleri, Hamamcıoğlu ve Elmas'a şu iki öneride bulundu:

1-Birleşin ve bu zor durumda Galatasaray'ı yönetin. Bir yıl sonra ise seçime gidin.

2-Galatasaray'ın ekonomik sıkıntılarına her türlü desteği dışarıdan veririz.

Son dakika: Mustafa Cengiz Fatih Terim'den dert yandı! "Harcadığımız paranın karşılığını alamadık..."

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor/bitiyor, hafta sonu yasak var mı?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
SON DAKİKA | Beklenen İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? 2021 Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl olur?
Son dakika | 6 ay ödemesiz 12 taksitle kredi fırsatı
SON DAKİKA | Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
AK Partili Mehmet Ali Cevheri ve MHP'li Mevlüt Karakaya'dan flaş açıklamalar: Hedef Türkiye, 40 ayağın 40'ı birden harekete geçti
Son dakika | Bakan Koca'dan çok önemli açıklama: 5 gün sonra başlıyor
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan dikkat çeken altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray camiasında birleşme sürprizi! İşte Ortaköy'deki dev buluşmanın detayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA