Son dakika: Mustafa Cengiz Fatih Terim'den dert yandı! "Harcadığımız paranın karşılığını alamadık..."

"130 MİLYON EURO'YA MAL OLDU"

Terim konusunda geri adım atmayacak Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada. Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon Euro'ya (1 milyar 340 milyon TL) mal oldu!'' dediği öğrenildi.