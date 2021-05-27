Son dakika: Mustafa Cengiz Fatih Terim'den dert yandı! "Harcadığımız paranın karşılığını alamadık..."

Son dakika... Sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın geleceği belirsizliğini koruyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim'le yola devam edilmeyeceğini açıklayan Mustafa Cengiz, 19 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını söylemişti.
Başkan ve teknik direktör arasında yaşanan sorunlara rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'den yana dert yandığı öğrenildi.
Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bir kere bile eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum, eserinle övünebilirsin! Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim!" ifadelerini kullanmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı ise kendi el yazısıyla kaleme aldığı yazıda, "İthamlara vereceğim cevaplara olan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an yapabileceğim tek şey var, acil şifalar dilemek'' demekle yetindi.
GALATASARAY 19 GÜN TEKNİK DİREKTÖRSÜZ KALACAK
İkili arasındaki ipler tamamen koptu ve gözler önce 31 Mayıs'a, sonra 19 Haziran'a çevrildi. 31 Mayıs'ta Fatih Terim'in sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray seçime kadar 19 gün hocasız kalacak.
"130 MİLYON EURO'YA MAL OLDU"
Terim konusunda geri adım atmayacak Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada. Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon Euro'ya (1 milyar 340 milyon TL) mal oldu!'' dediği öğrenildi.
GALATASARAY'DA KRİTİK ZİRVE!
Listelerin teslim edilmesine bir gün kala Galatasaray'da dün hareketli saatler yaşandı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel'de organize edilen yemeğe Dursun Özbek, Duygun Yarsuvat, Ali Dürüst, Adnan Öztürk, İzzettin Doğan, Ahmet Özdoğan ve Refik Arkan gibi camianın önde gelen isimleri katıldı.
Zirvede konu seçimdi ve mevcut adaylar yeterli görülmediği için ortak bir başkan çıkarma konusunda taraflar fikir alışverişinde bulundu. Ancak şimdilik net bir sonuç alınamadı.
LİSTELERİN TESLİMİ İÇİN SON GÜN YARIN
Seçim tarihi 19 Haziran olarak açıklanan G.Saray'da yönetim-sicil-disiplin-denetim kurullarını içeren 44 kişilik listeler yarına kadar Divan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda.
Metin Öztürk'ten sonra diğer başkan adayları Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi tekrar listelerini teslim edecek. Başkanlığa talip olduğunu açıklayan İbrahim Özdemir'den sonra Yiğit Şardan'ın da adaylığının resmiyet kazanması bekleniyor.