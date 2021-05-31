Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray'a veda: Kulübe geri gönderdi! Son güne kadar hazırladığı rapor...

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Giriş Tarihi: 31.5.2021 07:51 Son Güncelleme: 31.5.2021 07:54

: 'den 'a veda: Kulübe geri gönderdi! Son güne kadar hazırladığı rapor...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

haberleri... 'in Galatasaray'daki görevi bugün sona eriyor. 2017'de 'Nerede kalmıştık?' tweetiyle sarı kırmızılı camiaya geri dönen Terim olası teknik direktörlük değişikliğini düşünerek takımla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. 'Görevimiz bitene kadar işimizi yapalım' diyen Fatih Terim'den sürpriz bir hamle daha geldi! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'dan haberleri gelmeye devam ediyor. , tatildeki futbolcularına idman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar çalışmayı sürdürdü. Deneyimli teknik direktör bireysel antrenman programı hazırlatırken yardımcılarından da bir ricada bulundu...

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

SON DAKİKA: FATİH TERİM O ARAÇLARI KULÜBE GERİ GÖNDERDİ!

21 Aralık 2017'de 'a geri dönen için bugün Florya'da son gün. Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

Yarın itibarıyla teknik direktörlük görevinden resmen ayrılmış olacak , buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

YARDIMCILARINDAN RİCADA BULUNDU! 'HEP GALATASARAY'I DÜŞÜNDÜK...'

Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. "Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım" diyen Terim, "Kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil 'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLADI!

Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca, ayrıca olası teknik ekip değişikliği için de futbol takımıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

İmparator, 'daki geleceğinin netleşmesi için 19 Haziran'da yapılacak olan seçimli olağan genel kurulunu beklemeye başladı.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

SON DAKİKA: TERİM TRANSFER İÇİN DE GÖRÜŞ BİLDİRDİ! TÜM YERLİLER...

'da teknik direktör 'in dışında 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Terim, Şener Özbayraklı dışındaki yerlilerle sözleşme uzatılması yönünde görüş belirtti.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

Bu doğrultuda Ömer Bayram'la anlaşma sağlanırken, Emre Akbaba'nın kalması için de uğraş veriliyor.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

Kaptan Arda Turan'ın durumu 19 Haziran'daki seçime bağlı. Emre Taşdemir için henüz net bir karar verilmedi.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU!

Geçen sezon 'ın kapısından dönen Malili ön libero İsmaila Coulibaly, değerine değer kattı.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

21 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olan Sheffield United, Milan'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

Son dakika: Fatih Terim o araçları kulübe geri gönderdi! Teknik adam değişikliği için rapor hazırladı...

9 Eylül 2020'de 2 milyon Euro karşılğında Sheffield'a transfer olan Coulibaly, Mali A Milli Takımı'nda oynamadığı için çalışma izni alamamış ve 3 yıllığına Belçika ekibi Beerschot'a kiralanmıştı.

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Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray'a veda: Kulübe geri gönderdi! Son güne kadar hazırladığı rapor...
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