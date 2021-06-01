Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe bu sezon bir sağ bek bir sol bek bir hızlı kanat oyuncusu ve en az iki golcü almak istiyor. Karagümrük forması giyen Lucas Biglia ve Borini ile görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetimi takımda çok kazanan futbolcular üzerinden operasyon başlattı! Son dakika bilgisine göre o isimler topun ağzında...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE TOPUN AĞZINDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU!
Yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Edin Visca ve Vedat Muriqi transferleriyle ilgili girişimleri açıklarken sürpriz ayrılıklar olabileceğini ifade etti.
Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu hayli zorlu geçecek. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarılacivertliler, diğer yandan da mali yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf edecek.
Yapılandırma anlaşması, imza atan tüm kulüplere maaş bütçesini yüzde 15 düşürme zorunluluğu getiriyor. Yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi bulunan sarı-lacivertliler, bu bütçeyi 42 milyon Euro yakınlarına çekmek zorunda.
Bu da maaşı yüksek oyuncuların, daha düşük maaşlı isimlerle değişmesi anlamına geliyor.
SON DAKİKA: LUZİ GUSTAVO, SAMATTA, NOVAK VE SOSA İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME!
Samatta, Gustavo, Sosa, Novak, Tisserand gibi oyuncular bu noktada ön plana çıkıyor.
KİRALIKTAN DÖNENLER DE GÖNDERİLECEK!
5 oyuncunun toplam maaşı 12 milyon Euro'nun üzerinde. Bu futbolcular indirim talebine şu ana kadar yanıt vermedi.
Sarı-lacivertliler aralarından en az üçünü gönderdiği takdirde ciddi anlamda rahatlama yaşayacak. Kiralıktan dönenlerin gönderilmesiyle de hedeflenen bütçe oluşturulmuş olacak.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE EDİN VİSCA'DAN KÖTÜ HABER!
Fenerbahçe'de adı sıklıkla anılan Vedat Muriqi ve Edin Visca'nın transferleri çıkmaza girdi. Visca, Başakşehir teknik heyetiyle yaptığı görüşme sonrası 1 yıl daha takımda kalma kararı aldı.
Boşnak oyuncunun geçen sezon sakatlıklar dolayısıyla yeterli katkıyı veremediği takımına borçlu hissettiği öğrenildi.
Vedat Muriqi'in ise takımda kalma ihtimali güçlendi. Lazio, oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. Kiralasa dahi İtalyan takımları dışında bir takıma vermeyecek.
GÖKHAN GÖNÜL BİR SENE DAHA OYNAMAK İSTİYOR!
Gökhan Gönül, biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Adana Demirspor ile görüştüğü ileri sürülen oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi. Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz...
Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.
EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLANACAK MI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, söz verdiği gibi 1 Haziran'da basının karşısına çıkıyor. Koç, bugün saat 15:30'da FBTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Başta Emre Belözoğlu olmak üzere birçok konuya dair önemli açıklamalarda bulunacak olan Koç, kafalardaki tüm soru işaretlerini kaldıracak.
Başkan Koç'un gelecek sezon takım planlamasına dair bilgiler vermesi bekleniyor.