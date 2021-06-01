Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...
Giriş Tarihi: 1.6.2021 07:38 Son Güncelleme: 1.6.2021 08:10

: Fenerbahçe'de o yıldızlar topun ağzında! ve için sürpriz karar...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Fenerbahçe'den haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde önümüzdeki sezon için tek parola şampiyonluk! Maaş bütçesini 42 milyon Euro seviyelerine düşürmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi yüksek maaş alan bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Fenerbahçe'de gönderilecek isimler de netleşiyor. ve için de yeni bilgiler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe ... Fenerbahçe bu sezon bir sağ bek bir sol bek bir hızlı kanat oyuncusu ve en az iki golcü almak istiyor. Karagümrük forması giyen Lucas Biglia ve Borini ile görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetimi takımda çok kazanan futbolcular üzerinden operasyon başlattı! Son dakika bilgisine göre o isimler topun ağzında...

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE TOPUN AĞZINDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU!

Yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, ve transferleriyle ilgili girişimleri açıklarken sürpriz ayrılıklar olabileceğini ifade etti.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu hayli zorlu geçecek. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarılacivertliler, diğer yandan da mali yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf edecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Yapılandırma anlaşması, imza atan tüm kulüplere maaş bütçesini yüzde 15 düşürme zorunluluğu getiriyor. Yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi bulunan sarı-lacivertliler, bu bütçeyi 42 milyon Euro yakınlarına çekmek zorunda.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Bu da maaşı yüksek oyuncuların, daha düşük maaşlı isimlerle değişmesi anlamına geliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

SON DAKİKA: LUZİ GUSTAVO, SAMATTA, NOVAK VE SOSA İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME!

Samatta, Gustavo, Sosa, Novak, Tisserand gibi oyuncular bu noktada ön plana çıkıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

KİRALIKTAN DÖNENLER DE GÖNDERİLECEK!

5 oyuncunun toplam maaşı 12 milyon Euro'nun üzerinde. Bu futbolcular indirim talebine şu ana kadar yanıt vermedi.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Sarı-lacivertliler aralarından en az üçünü gönderdiği takdirde ciddi anlamda rahatlama yaşayacak. Kiralıktan dönenlerin gönderilmesiyle de hedeflenen bütçe oluşturulmuş olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE EDİN VİSCA'DAN KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe'de adı sıklıkla anılan ve 'nın transferleri çıkmaza girdi. Visca, Başakşehir teknik heyetiyle yaptığı görüşme sonrası 1 yıl daha takımda kalma kararı aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Boşnak oyuncunun geçen sezon sakatlıklar dolayısıyla yeterli katkıyı veremediği takımına borçlu hissettiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

'in ise takımda kalma ihtimali güçlendi. Lazio, oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. Kiralasa dahi İtalyan takımları dışında bir takıma vermeyecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

GÖKHAN GÖNÜL BİR SENE DAHA OYNAMAK İSTİYOR!

Gökhan Gönül, biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Adana Demirspor ile görüştüğü ileri sürülen oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi. Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz...

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLANACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, söz verdiği gibi 1 Haziran'da basının karşısına çıkıyor. Koç, bugün saat 15:30'da FBTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Başta Emre Belözoğlu olmak üzere birçok konuya dair önemli açıklamalarda bulunacak olan Koç, kafalardaki tüm soru işaretlerini kaldıracak.

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz isimler topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Başkan Koç'un gelecek sezon takım planlamasına dair bilgiler vermesi bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...
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