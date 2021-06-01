Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar topun ağzında! Edin Visca ve Vedat Muriqi için sürpriz karar...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde önümüzdeki sezon için tek parola şampiyonluk! Maaş bütçesini 42 milyon Euro seviyelerine düşürmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi yüksek maaş alan bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Fenerbahçe'de gönderilecek isimler de netleşiyor. Vedat Muriqi ve Edin Visca için de yeni bilgiler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe bu sezon bir sağ bek bir sol bek bir hızlı kanat oyuncusu ve en az iki golcü almak istiyor. Karagümrük forması giyen Lucas Biglia ve Borini ile görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetimi takımda çok kazanan futbolcular üzerinden operasyon başlattı! Son dakika bilgisine göre o isimler topun ağzında...