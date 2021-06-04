Son dakika: Fenerbahçe'nin öne çıkan 2 teknik direktör adayı da İngiltere'den! 'Premier Lig Yılın Menajeri' seçilmişti...

Son dakika haberi... Başkan Ali Koç'un hayalindeki teknik adamlardan biri Marcelo Bielsa... Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan Arjantinli'nin önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.
PREMIER LİG'DE YILIN MENAJERİ!
Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli, bu başarısıyla büyük takdir toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.
TECRÜBESİ YÜKSEK AMA BAŞARIYA AÇ
Ön plana çıkan diğer isim Marco Silva... Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı.
Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.
MARCELO BIELSA KİMDİR?
1955 Arjantin doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 1992'de Newell's'te başladı. Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Atletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds'te görev yaptı. Arjantin ve Şili Milli Takımlarını da çalıştırdı. Arjantin'i olimpik oyunlar şampiyonu yaptı.
MARCO SILVA KİMDİR?
1977 Portekiz doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Portekiz ekibi Estoril Praia'da başladı. Adından Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'da çalıştı. Genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Olympiakos ile şampiyonluk yaşarken, Sporting ile de kupa zafer yaşadı.
CONCEICAO PORTO'DA KALIYOR
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Sergio Conceiçao'nun kulübü Porto ile yola devam etmeye hayli yakın olduğu öğrenildi.
2 yıllık sözleşme yenileme teklifi aldığı Porto'ya ilk etapta olumlu yanıt veren 46 yaşındaki hocanın son kararını önümüzdeki günlerde ileteceği ifade edildi.
NUNO ESPIRITO SANTO EVERTON YOLUNDA!
Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Santo, Everton'da Carlo Ancelotti'den boşalan teknik adamlık koltuğuna oturacak.
Everton, 47 yaşındaki çalıştırıcıya 3 yıllık sözleşme teklif etti. Anlaşmanın imzalanması an meselesi olarak gösteriliyor.
BAŞKANDAN FENERBAHÇE İÇİN PAULO SOUSA AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe'nin hoca arayışları için Polonya'dan da bir açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, milli takım teknik direktörü Paulo Sousa ile sarı-lacivertli takımın ilgilendiğini söyledi.
Boniek, "Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Sousa ile ilgilenen kulüplerin arasında F.Bahçe de var" dedi.
Ocak 2021'de Polonya'nın başına geçen 50 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, daha önce Bordeaux, Fiorentina, Basel, Leicester City ve Maccabi Tel Aviv takımlarında da görev yaptı.