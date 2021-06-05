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Giriş Tarihi: 5.6.2021 08:49 Son Güncelleme: 5.6.2021 09:17

: 'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

haberi... Önce ardından da 'in takımdan ayrıldığı sürpriz bir transfere imza atıyor. Sarı-Kırmızılılar 'in ardından orta sahaya bir başka Mohamed'i getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Orta sahada ve 'i kaybeden sürpriz bir transfere imza atıyor. Sarı-Kırmızılılar 'in ardından orta sahaya bir başka Mohamed'i getiriyor. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

Başkanlık seçiminin gündemin ilk sırasını meşgul ettiği 'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmiş, sezonun sona ermesiyle birlikte da takımla vedalaşmıştı.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

Kulübeye hamlesinde bulunan sarı-kırmızılı takımın orta sahasına ilk 11 düzeyinde düşündüğü takviyenin olduğu öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

Ara transferde ile forvet hattını güçlendiren ve Kuzey Afrika pazarına giriş yapan Aslan, aradığı 6-8 numarayı Tunus'ta buldu.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR

takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu listenin ilk sırasına yazıldı.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

Sarı-kırmızılı idareciler, kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mohamed için için yazılı teklifini sundu.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

Ülkesinde geleceğin yıldızı gözüyle bakılan genç yetenek, ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

, Tunus Milli Takımı'na da çağrılmaya başlanan 1999 doğumlu Mohamed Ali'yi uzun süredir takip ediyor ve transferinde şartları zorluyor.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE KİMDİR?

6 EYLÜL 1999 Tunus doğumlu… 1.85 boyunda. U19 takımından 2018 yılında A Takıma geçiş yaptı. 20 Ekim 2019'dan itibaren A Milli Takım kariyeri başladı. 4 maça çıktı.

Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...

Merkez orta saha oyuncusu ancak 10 numara ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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Son dakika: Galatasaray'a bir Mohamed daha! Sürpriz transfer...
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