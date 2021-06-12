Alt liglerden A Milli Takım'a! İtalya maçında dikkat çeken detay...

2014'te Altınordu'nun yolunu tutan Çağlar, 2016'da ise yaklaşık 8 milyon euro bedelle Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu. Başarılı savunmacı, 2018'de ise 21 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig'in yolunu tutarak Leicester City'ye transfer oldu.