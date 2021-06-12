Alt liglerden A Milli Takım'a! İtalya maçında dikkat çeken detay...

A Milli Takım, EURO 2020'de turnuvanın açılış maçında deplasmanda İtalya'ya 3-0 yenildi. A Grubu'nda kalan iki maçında Galler ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek Milliler, istediği başlangıcı yapamadı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İtalya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de alt liglerin altyapısından çıkmış futbolcuların fazlalığı dikkati çekiti.
Şenol Güneş, İtalya maçına, Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Deneyimli teknik adamın İtalya karşısında ilk 11'de şans verdiği Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu ve oyuna sonradan giren Cengiz Ünder, futbola alt liglerde merhaba dediler.
ZEKİ ÇELİK | BURSASPOR - BURSA NİLÜFER
Bursaspor altyapısından yetişen ve bu sezon Lille ile Fransa şampiyonu olan Zeki Çelik, ilk profesyonel futbol hayatına 18 yaşında 2015'te 3. Lig ekibi Bursa Nilüfer'de başladı.
Kiralık 1 sezonun ardından Bursaspor'a geri dönen Zeki, aynı sezon İstabulspor'un yolunu tuttu. Başarılı sağ bek, 2018'de ise 2.5 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | MENEMENSPOR - BUCASPOR - ALİAĞA
25 yaşındaki stoper Çağlar Söyüncü, Menemenspor, Bucaspor ve Aliağa altyapılarında oynadıktan sonra yine Aliağa'da ilk profesyonel maçına çıktı.
2014'te Altınordu'nun yolunu tutan Çağlar, 2016'da ise yaklaşık 8 milyon euro bedelle Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu. Başarılı savunmacı, 2018'de ise 21 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig'in yolunu tutarak Leicester City'ye transfer oldu.
UMUT MERAŞ | SARIYER - YEŞİLKÖY
Sarıyer ve Yeşilköy altyapılarında yetişen Umut Meraş, 2013'te Boluspor'a transfer oldu ve ilk profesyonel maçına Bolu'da çıktı. Umut, daha sonra Bursaspor ve ardından Fransız elibi Le Havre'ın yolunu tuttu.
OKAY YOKUŞLU | KARŞIYAKA - ALTAY
Karşıyaka ve Altay altyapısında oynayan Okay Yokuşlu, 2010'da Altay'da profesyonel oldu. Okay, sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo ve West Bromwich'te oynadı.
CENGİZ ÜNDER | BUCASPOR - ALTINORDU
İlk olarak Bucaspor altyapısında yetişen Cengiz Ünder ise 2014'te Altınordu'da ilk profesyonel maçına çıktı. Cengiz, ardından yaklaşık 5 milyon euro bedelle Başakşehir'e ordan da 15 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu.
Milli futbolcu geçen sezonu ise İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak geçirdi.