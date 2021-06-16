SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler dün Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım ise Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya imza attırmıştı. Ezeli rakiplerin transferde bir kez daha karşı karşıya geldiği ifade edilirken, dişli bir rakip çıktı.