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Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:22 Son Güncelleme: 16.6.2021 09:45

Son dakika: ve istiyordu! Transferde engeli...

Hüseyin Ekici
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Transferde Jose Mourinho engeli...
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Son dakika... 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve 'nin Liverpool'un yıldız ismi Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Ancak ezeli rakiplere bu transferde dev bir rakip çıktı. İtalyan devi 'nın başına geçen ve güçlü bir takım kurma hedefiyle yola çıkan Mourinho da İsviçreli oyuncuya talip oldu. EURO 2020'de İsviçre formasını giyen 29 yaşındaki kanat, turnuvadan sonra kararını vereceğini açıkladı. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de 'de başarı isteyen ile , transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler dün Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım ise Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya imza attırmıştı. Ezeli rakiplerin transferde bir kez daha karşı karşıya geldiği ifade edilirken, dişli bir rakip çıktı.

Son 3 sezonu Liverpool'da geçiren ve 63 maça çıkan Shaqiri, beklediği kadar süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

Yıldız ismin hangi takıma gideceği ise merak konusu. EURO 2020'de İsviçre forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, kadarını turnuvadan sonra verecek.

İsviçre'nin en büyük silahı olan Xherdan Shaqiri'yi Sevilla, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği biliniyor. İngiliz basınında yer alan habere göre İsviçreli yıldıza bir takım daha talip oldu.

'dan gönderildikten sonra İtalyan devi 'nın başına geçen , müthiş bir rekabetin yaşanacağı Serie A'da başarılı olmak için geniş bir kadro kurmayı planlıyor.

Portekizli teknik adamın hedefleri arasında ise Shaqiri de yer alıyor.

Yıldız isim, İsviçre'nin ile oynayacağı EURO 2020 A Grubu mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunurken, transferine dair de konuştu.

Deneyimli futbolcu, "Şu anda transferi konuşmak istemiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndayız ve buraya odaklandım. Elbette turnuvadan sonra menajerimle konuşacağım ve geleceğime ilişkin karar vereceğiz. Nerede devam edeceğime karar vereceğiz." dedi.

Shaqiri'nin Premier Lig devi Liverpool ile 2 yıllık daha kontratı var. Ancak oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılması sürpriz olmayacak.

İsviçreli futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıkarken 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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