Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

EURO 2020'de İtalya'nın ardından Galler'e de yenilen Türkiye, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, "Nerede hata yaptık?" sorusuna cevap verdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
- Bizim Çocuklar'a ne oldu. Nerede hata yaptık. Havaya mı girdik?
ALİ GÜLTİKEN - ÇOK CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR
Şu anda karşılaştığımız, olağanüstü bir durum… Normal değil. Bugün karşılaştığımız şey yapabileceklerimizin çok gerisinde. Bunun kendi içinde sebepleri var. Aşırı konsantrasyon bazen yapabileceklerinizi kısıtlar. Bir diğer konu da ilk maçta aldığımız şok yenilginin ikinci karşılaşmada mecburiyetler ortaya çıkarması.
Galler karşısında mutlaka kazanma gerekliliği oyun içinde doğal olarak bazı riskleri de beraberinde getirdi. Daha fazla hücum düşünüyorsunuz, rakip yarı alanda kalmak istiyorsunuz... Bu da rakibe arka tarafta alanlar bırak mak demek. Bu pozisyonları da fazlasıyla verdik. Üretkenlik anlamında da ciddi bir sıkıntımız var. Oyun temposuyla birlikte istediğimiz yere getiremedik.
GÜRCAN BİLGİÇ - HERKES KİBİR SÜRECİNE GİRMİŞ
Avrupa Şampiyonası'na gruptan yenilgisiz çıkarak gittik. Şampiyona öncesinde de Hollanda ve Norveç'i yenerek gövde gösterisi yaptık. Bunun ardından Lille üçlüsü şampiyonaya geldi. Ve yeni jenerasyon kendini bir anda başka yerlerde görmeye başladı.
Düşünün Türkiye'de sezon sürüyor ve sahadaki oyuncuların Avrupa'da hangi takımlara gidecekleri konuşuluyor, röportajlarda futbolcularımız lig beğenmiyorlardı. Buna karşılık gruptaki rakipler bize karşı bizden daha iyi hazırlandılar. Zannettiler ki bu çıkış sürecek!
Halbuki Bizim Çocuklar, 'kibir sürecine' girmişlerdi. Aynı problemi Şenol Hoca ve ekibinin de yaşadığını düşünüyorum. 0 puan ve 0 golün tek faturası her şeyin kendi kendine olacağını sanan bir 'kendini beğenmişlik' vardı. Sahada oynamakla reklam filmlerinde rol almanın farkı işte burada yatıyor…
LEVENT TÜZEMEN - TRAVMAYI ÖNLEMELİYİZ
Milli Takım'ın başarısızlığını sadece futbolcular üzerinden okumak yanlış olur. Türkiye'deki havaya baktığımızda "Bizim Çocuklar final oynar" zihniyeti hakimdi. Oyuncularının övgü rüzgârına kapılmasını önleyemeyen ve reklam yıldızı olmalarını durduramayan Şenol Hoca maalesef şu hataları yaptı:
1- İskeleti yurt dışında oynayan oyuncular oluşturduğu için bizim ligin erken bitmesi yanlıştı. Çoğu oyuncu kampa geç katıldı.
2- Maç oynayarak gelenlere güçlü idmanlar yaptırmak doğru değildi. Koşamayan, rakiple mücadele edemeyen, yürüyen ve yorgun bir milli takım izledik. Tecrübelilere sırt dönmek hataydı.
3- Toplama bir takım olmamıza rağmen Hollanda, Norveç, Letonya maçlarında sistemli ve uyumlu oynayarak 7 puan aldık. İtalya ve Galler'e karşı bir oyun stratejimiz bile yoktu.
Sonuç; Şimdi enseyi karartamayalım. Genç oyuncuların travma yaşamalarını önlemeliyiz. Önümüzdeki Dünya Kupası elemelerine aynı hataları yapmadan hazırlanmalıyız.
BÜLENT TİMURLENK - REZERVE EDİLMİŞ ŞEZLONG!
EURO 2020 elemelerinde 3 gol yiyen takım, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 14 gol gördü. "Çok iyi defans oyuncuları yetiştirdik" doğruydu ama takım defansını doğru yapmadığımız ortadaydı. Fransa galibiyetinin mimarı orta sahada İrfan Can'dı, Galler maçında 6 dakika şans buldu.
Caner, Salih, Adem Büyük, Serdar Dursun kadroda olmayı hak ediyordu. Umut Meraş ve Kenan Karaman ısrarı da cabası… Rezerve edilmiş şezlong gibi, yerleri hazır isimler gitti turnuvaya. Rakipleri doğru analiz etmedik, ne oynamak istediğimiz belli değildi.
Futbol bu; kazanırsın kaybedersin ama en acısı milli forma altında o hırsı, özveriyi göremedik. Avrupa turnuvaya hazırlanırken bizim 3 hafta gündemimiz sağ olsun federasyon sayesinde yabancı sayısı ve takım harcama limitleriydi. Neyi yanlış yaptığını bilenler ancak doğruları bulabilirler. Aramaları ve bulmaları dileğiyle…
FATİH DOĞAN - HAYALLERE PRANGA
İnsanlar yenilgileri anlayabilir ama gösterilmeyen mücadeleyi, hedefe ulaşma yolunda yapılmayan savaşı, özetle "ruhsuz" oyunu anlayamaz. 2 yılda bize hayaller kurduran Bizim Çocuklar, son iki maçta kontak kapattı. Bizim Çocuklar'ı bugüne getiren, kendilerini farklı kılan başarıya olan açlıklarıydı.
Ülke ve medya olarak orantısız sevgimiz oyuncuların başını mı döndürdü? Reklamdan reklama koşarken acaba sahada koşmak için yoruldular mı? Herkesin 11'e yazacağı Ozan Tufan, Okay ve Hakan ile kurulu orta sahanın İtalya maçında döküldüğünü gördükten sonra Şenol Hoca'nın Galler maçına aynı isimlerle çıkması gibi bazı tercihlerini de sorgulamak lazım.
Bu takım genç ve gidecek çok yolu var. Ancak Türk milletinin kurduğu hayaller, beklentiler kâbusa dönüştü. Bu millet bunu hak etmedi.