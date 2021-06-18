Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı
Giriş Tarihi: 18.6.2021 07:27 Son Güncelleme: 18.6.2021 07:44

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Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

haberi... 'de 'nın ardından 'e de yenilen , gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. yazarları , , , ve , "Nerede hata yaptık?" sorusuna cevap verdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, teknik direktör 'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

'de 'nın ardından 'e de yenilen , gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. yazarları , , , ve , "Nerede hata yaptık?" sorusuna cevap verdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, teknik direktör 'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

- Bizim Çocuklar'a ne oldu. Nerede hata yaptık. Havaya mı girdik?

ALİ GÜLTİKEN - ÇOK CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR

Şu anda karşılaştığımız, olağanüstü bir durum… Normal değil. Bugün karşılaştığımız şey yapabileceklerimizin çok gerisinde. Bunun kendi içinde sebepleri var. Aşırı konsantrasyon bazen yapabileceklerinizi kısıtlar. Bir diğer konu da ilk maçta aldığımız şok yenilginin ikinci karşılaşmada mecburiyetler ortaya çıkarması.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

karşısında mutlaka kazanma gerekliliği oyun içinde doğal olarak bazı riskleri de beraberinde getirdi. Daha fazla hücum düşünüyorsunuz, rakip yarı alanda kalmak istiyorsunuz... Bu da rakibe arka tarafta alanlar bırak mak demek. Bu pozisyonları da fazlasıyla verdik. Üretkenlik anlamında da ciddi bir sıkıntımız var. Oyun temposuyla birlikte istediğimiz yere getiremedik.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

GÜRCAN BİLGİÇ - HERKES KİBİR SÜRECİNE GİRMİŞ

Avrupa Şampiyonası'na gruptan yenilgisiz çıkarak gittik. Şampiyona öncesinde de Hollanda ve Norveç'i yenerek gövde gösterisi yaptık. Bunun ardından Lille üçlüsü şampiyonaya geldi. Ve yeni jenerasyon kendini bir anda başka yerlerde görmeye başladı.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

Düşünün 'de sezon sürüyor ve sahadaki oyuncuların Avrupa'da hangi takımlara gidecekleri konuşuluyor, röportajlarda futbolcularımız lig beğenmiyorlardı. Buna karşılık gruptaki rakipler bize karşı bizden daha iyi hazırlandılar. Zannettiler ki bu çıkış sürecek!

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

Halbuki , 'kibir sürecine' girmişlerdi. Aynı problemi Şenol Hoca ve ekibinin de yaşadığını düşünüyorum. 0 puan ve 0 golün tek faturası her şeyin kendi kendine olacağını sanan bir 'kendini beğenmişlik' vardı. Sahada oynamakla reklam filmlerinde rol almanın farkı işte burada yatıyor…

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

LEVENT TÜZEMEN - TRAVMAYI ÖNLEMELİYİZ

Milli Takım'ın başarısızlığını sadece futbolcular üzerinden okumak yanlış olur. 'deki havaya baktığımızda " final oynar" zihniyeti hakimdi. Oyuncularının övgü rüzgârına kapılmasını önleyemeyen ve reklam yıldızı olmalarını durduramayan Şenol Hoca maalesef şu hataları yaptı:

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

1- İskeleti yurt dışında oynayan oyuncular oluşturduğu için bizim ligin erken bitmesi yanlıştı. Çoğu oyuncu kampa geç katıldı.
2- Maç oynayarak gelenlere güçlü idmanlar yaptırmak doğru değildi. Koşamayan, rakiple mücadele edemeyen, yürüyen ve yorgun bir milli takım izledik. Tecrübelilere sırt dönmek hataydı.
3- Toplama bir takım olmamıza rağmen Hollanda, Norveç, Letonya maçlarında sistemli ve uyumlu oynayarak 7 puan aldık. ve 'e karşı bir oyun stratejimiz bile yoktu.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

Sonuç; Şimdi enseyi karartamayalım. Genç oyuncuların travma yaşamalarını önlemeliyiz. Önümüzdeki Dünya Kupası elemelerine aynı hataları yapmadan hazırlanmalıyız.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

BÜLENT TİMURLENK - REZERVE EDİLMİŞ ŞEZLONG!

elemelerinde 3 gol yiyen takım, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 14 gol gördü. "Çok iyi defans oyuncuları yetiştirdik" doğruydu ama takım defansını doğru yapmadığımız ortadaydı. Fransa galibiyetinin mimarı orta sahada İrfan Can'dı, maçında 6 dakika şans buldu.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

Caner, Salih, Adem Büyük, Serdar Dursun kadroda olmayı hak ediyordu. Umut Meraş ve Kenan Karaman ısrarı da cabası… Rezerve edilmiş şezlong gibi, yerleri hazır isimler gitti turnuvaya. Rakipleri doğru analiz etmedik, ne oynamak istediğimiz belli değildi.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

Futbol bu; kazanırsın kaybedersin ama en acısı milli forma altında o hırsı, özveriyi göremedik. Avrupa turnuvaya hazırlanırken bizim 3 hafta gündemimiz sağ olsun federasyon sayesinde yabancı sayısı ve takım harcama limitleriydi. Neyi yanlış yaptığını bilenler ancak doğruları bulabilirler. Aramaları ve bulmaları dileğiyle…

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

FATİH DOĞAN - HAYALLERE PRANGA

İnsanlar yenilgileri anlayabilir ama gösterilmeyen mücadeleyi, hedefe ulaşma yolunda yapılmayan savaşı, özetle "ruhsuz" oyunu anlayamaz. 2 yılda bize hayaller kurduran , son iki maçta kontak kapattı. Bizim Çocuklar'ı bugüne getiren, kendilerini farklı kılan başarıya olan açlıklarıydı.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

Ülke ve medya olarak orantısız sevgimiz oyuncuların başını mı döndürdü? Reklamdan reklama koşarken acaba sahada koşmak için yoruldular mı? Herkesin 11'e yazacağı Ozan Tufan, Okay ve Hakan ile kurulu orta sahanın maçında döküldüğünü gördükten sonra Şenol Hoca'nın maçına aynı isimlerle çıkması gibi bazı tercihlerini de sorgulamak lazım.

Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

Bu takım genç ve gidecek çok yolu var. Ancak Türk milletinin kurduğu hayaller, beklentiler kâbusa dönüştü. Bu millet bunu hak etmedi.

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Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı
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