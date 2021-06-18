Son dakika: EURO 2020'de 'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Şenol Güneş'in hatalarını tek tek saydı

- Bizim Çocuklar'a ne oldu. Nerede hata yaptık. Havaya mı girdik?

ALİ GÜLTİKEN - ÇOK CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR

Şu anda karşılaştığımız, olağanüstü bir durum… Normal değil. Bugün karşılaştığımız şey yapabileceklerimizin çok gerisinde. Bunun kendi içinde sebepleri var. Aşırı konsantrasyon bazen yapabileceklerinizi kısıtlar. Bir diğer konu da ilk maçta aldığımız şok yenilginin ikinci karşılaşmada mecburiyetler ortaya çıkarması.