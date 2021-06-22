Son dakika: Galatasaray'da devir teslim töreni! Burak Elmas mazbatasını aldı

19 Haziran'da yapılan ve son sandığa kadar nefes kesen bir yarışa sahne olan seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlığa seçilen Burak Elmas ve kurulları, Mustafa Cengiz'den koltuğu devraldı.
Elmas ve kurulları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda mazabata töreni yapıldı.
Burak Elmas, mazabatasını alarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı oldu.
(Fotoğraf: GS TV)
İLK İŞ FATİH TERİM'İ GÖREVE GETİRDİ!
Burak Elmas, başkanlığının ertesi günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim'le yola devam edeceklerini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam da dün resmen göreve başladı ve takımla ilk antrenmanına çıktı.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yarın (23 Haziran) Fatih Terim'le sözleşme imzalaması bekleniyor.