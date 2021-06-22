Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da devir teslim töreni! Burak Elmas mazbatasını aldı
Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:01 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:13

Son dakika: 'da devir teslim töreni! mazbatasını aldı

Son dakika: Galatasaray'da devir teslim töreni! Burak Elmas mazbatasını aldı

Son dakika... 'ın 19 Haziran'da yapılan seçimli genel kurulunda sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olan , 'den görevi devraldı. Burak Elmas ve kurulları için 'nda mazabata töreni düzenlendi. Böylece Burak Elmas resmen göreve başladı.

Son dakika... 'ın 38. Başkanı resmen göreve başladı.

19 Haziran'da yapılan ve son sandığa kadar nefes kesen bir yarışa sahne olan seçimde 'nu geride bırakarak başkanlığa seçilen Burak Elmas ve kurulları, 'den koltuğu devraldı.

Elmas ve kurulları için 'nda mazabata töreni yapıldı.

Burak Elmas, mazabatasını alarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı oldu.

(Fotoğraf: GS TV)

İLK İŞ FATİH TERİM'İ GÖREVE GETİRDİ!

Burak Elmas, başkanlığının ertesi günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim'le yola devam edeceklerini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam da dün resmen göreve başladı ve takımla ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yarın (23 Haziran) Fatih Terim'le sözleşme imzalaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 21 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde şok isim potada
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! Sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm yasaklar kalktı mı?
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçlarını duyurdu
Son dakika | Kısıtlamalar geri gelir mi? Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay
Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Son Dakika Haberi:Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için Barcelona iddiası...
Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum! - Son Dakika Haberler
Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü nedir? Android Samsung, Xiaomi telefonlarda Google durduruldu hatası
Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hangi yasaklar kalktı? 21 Haziran 2021 Kabine kararları sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
Google sürekli olarak duruyor ve durduruldu hatası çözümü! Android telefonlar çöktü mü, uygulamalar neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?
Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da devir teslim töreni! Burak Elmas mazbatasını aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA