Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı! "Aydınlık bir gelecek..."
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Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılan seçimli genel kurulunda sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, Mustafa Cengiz'den görevi devraldı. Burak Elmas ve kurulları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda mazabata töreni düzenlendi. Böylece Burak Elmas resmen göreve başladı.