Video Spor GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya (Kieron Bowie)
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya (Kieron Bowie)

GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya (Kieron Bowie)

03 Ekim 2026 22:05

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’un 3. maçında Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Konuk takım İskoçya, Kieron Bowie’nin 7. dakikada attığı golle deplasmanda 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

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