GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya (Kieron Bowie)
03 Ekim 2026 22:05
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’un 3. maçında Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Konuk takım İskoçya, Kieron Bowie’nin 7. dakikada attığı golle deplasmanda 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
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11:02
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01:09
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01:22
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01:33
GOL İZLE | Hırvatistan 0-5 İngiltere (Harry Kane) 03.10.2026 | 20:23
01:15
GOL İZLE | Hırvatistan 0-4 İngiltere (Bukayo Saka) 03.10.2026 | 20:06
01:18
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01:54
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