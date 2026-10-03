GOL İZLE | İspanya 3-1 Çekya (Mikel Merino)
03 Ekim 2026 23:55
İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 3. maçında Çekya’yı konuk etti. İspanya’da Mikel Merino, 89. dakikada attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
GOL İZLE | İspanya 3-1 Çekya (Mikel Merino) 03.10.2026 | 23:55
01:15
GOL İZLE | İspanya 2-1 Çekya (Jiri Slama) 03.10.2026 | 23:35
01:03
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya (John McGinn) 03.10.2026 | 23:26
04:33
MAÇ ÖZETİ İZLE | İzlanda 3-0 Bulgaristan 03.10.2026 | 23:20
04:29
MAÇ ÖZETİ İZLE | Estonya 1-0 Lüksemburg 03.10.2026 | 23:18
04:05
MAÇ ÖZETİ İZLE | Belarus 4-0 San Marino 03.10.2026 | 23:17
01:11
GOL İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya (Dan Ndoye) 03.10.2026 | 22:34
01:15
GOL İZLE | İspanya 2-0 Çekya (Rodri) 03.10.2026 | 22:30
00:58
GOL İZLE | İsviçre 1-1 Slovenya (Erik Janza) 03.10.2026 | 22:06
01:18
GOL İZLE | İspanya 1-0 Çekya (Lamine Yamal) 03.10.2026 | 22:05
01:14
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya (Kieron Bowie) 03.10.2026 | 22:05
00:57
GOL İZLE | İsviçre 0-1 Slovenya (Zan Vipotnik) 03.10.2026 | 22:04
11:02
MAÇ ÖZETİ İZLE | Hırvatistan 0-7 İngiltere 03.10.2026 | 21:48
04:15
MAÇ ÖZETİ İZLE | Finlandiya 2-1 Arnavutluk 03.10.2026 | 21:37
01:09
GOL İZLE | Hırvatistan 0-7 İngiltere (Morgan Rogers) 03.10.2026 | 20:55
01:22
GOL İZLE | Hırvatistan 0-6 İngiltere (Bukayo Saka) 03.10.2026 | 20:46
01:33
GOL İZLE | Hırvatistan 0-5 İngiltere (Harry Kane) 03.10.2026 | 20:23
01:15
GOL İZLE | Hırvatistan 0-4 İngiltere (Bukayo Saka) 03.10.2026 | 20:06
01:18
GOL İZLE | Hırvatistan 0-3 İngiltere (Anthony Gordon) 03.10.2026 | 19:53
01:54
GOL İZLE | Hırvatistan 0-2 İngiltere (Jude Bellingham) 03.10.2026 | 19:35