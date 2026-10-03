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GOL İZLE | Hırvatistan 0-5 İngiltere (Harry Kane)

GOL İZLE | Hırvatistan 0-5 İngiltere (Harry Kane)

03 Ekim 2026 20:23

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 3. maçında İngiltere, Hırvatistan deplasmanına konuk oluyor. İngiltere, Harry Kane'in 53. dakikada attığı gol sonrası farkı beşe çıkardı.

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