GOL İZLE | Hırvatistan 0-5 İngiltere (Harry Kane)
03 Ekim 2026 20:23
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 3. maçında İngiltere, Hırvatistan deplasmanına konuk oluyor. İngiltere, Harry Kane'in 53. dakikada attığı gol sonrası farkı beşe çıkardı.
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