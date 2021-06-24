Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin geleceği için toplandıklarını ifade eden Aziz Yıldırım, başkanlık için aday olmayacağını ifade etti. 'Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için toplandık.' diyen Aziz Yıldırım, mahallede bile böyle bir listenin olmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin mal varlığının borçlarından fazla olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, 'Ali Koç hesap bilmiyor.' dedi. Fenerbahçe'nin küme düşmekten son anda kurtulduğunu ifade eden Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının detayları haberimizde...
Aziz Yıldırım, 'Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim.' diyerek Ali Koç'a yüklendi. Koç yönetiminde bazı kişilerin kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını belirten Aziz Yıldırım, 'İnsanları kandırmayın, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Bizi rakip görme bizi rakip görmen için 20 sene başkanlık yapman lazım.' dedi.
SON DAKİKA: AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER!
Arkadaşlarımızla toplandık. Fenerbahçe için ne yapmalıyız? diye. 3 yıl için demeç vermeyeceğiz diye söz birliği yaptık. Bugüne geldik. Dün verdiğimiz söz bitmişti. Bugünden sonra Fenerbahçe'ye yapılan zararların sonrasında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Gerekeni yapacağız. 3 senedir enkaz edebiyatı var. Bu doğru değil. Neyin ne olduğunu herkes görecek. 1998 yılında bir oyla başkan seçildik. Geldiğim günden bıraktığım Fenerbahçe'ye çok fark var.
'ALİ KOÇ FENERBAHÇE'DE BİR AĞAÇ DİKTİ Mİ?'
Ali Koç, Fenerbahçe'de bir ağaç dikti mi? Ali Koç, Fenerbahçe'ye neden başkan olduğunu anlamamış. O 16 bin üye Ali Koç'u Beyaz Atlı Prens zannetti. Başkan diyor ki, 'Beşiktaş ve Galatasaray'ın bizden fazla mal varlıkları var' Beşiktaş'ın Galatasaray'ın nesi var? Ben Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri, "Paraları harcayalım 1 sene daha şampiyon olalım, kulübe bir şey kalmasın" mantığıyla hareket etmedik.
'FENERBAHÇE AZ DAHA KÜME DÜŞÜYORDU...'
Fenerbahçe tarihinde 2 kez küme düşüyordu. Bir kez Ali Şen döneminde, bir kez de Ali Koç döneminde. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' dedi. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır.
'BEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM!'
Pendik'e yenildik, ben kongre kararı aldım. Seçim isteyenler aday olmadı. 2001'de bıraktım, geri dön diye yürüdüler. Bizi rakip görme, biz senin rakibin değiliz. Bizi rakip görmen için 20 yıl başkanlık yapman lazım. Stadı, Dereağzı'nı, Topuk Yaylası'nı yapacaksın. Sonra rakip olacaksın bana. Biz yenildik, kenara çekildik. Kaçmadık. Biz seçilseydik, biz de Ali Koç'un yaşadığı şartları yaşayacaktık. Biz kaçmadık, buradayız'
'MADEM PARA YOK 52 OYUNCUYU NASIL ALDIN?'
Sen 52 oyuncu aldın. Madem para yok nasıl 52 oyuncu aldın. 6 tane hoca değiştirdin, bu hocalara para vermedin mi? Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. Gençleşeceğiz dedi herkes de ona inandı. Sonra geldiğimiz nokta ne?
'GİT SERGİO RAMOS'U AL MARCELO'YU AL!'
Sen Ali Koç'sun. Sana Serdar Dursun transferi yakışır mı? Fenerbahçe'nin geçmişine bakın. Git Sergio Ramos boşta onu al. Marcelo'yu al. Roma'dan Dzeko'yu al!
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a canlı yayında sert sözler
'OBRADOVİC'İ YARIN GETİRECEĞİM...'
Bir marka yarattık, Fenerbahçe basketbolu... Obradovic'le dost ilişkimiz vardı. Obradovic gibi bir hocayı o dönem bulmak hem zor, hem de kaybettikten sonra onun yerini doldurmak zor. Marka olan Fenerbahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Sayın Ali Koç, basketbol takımı A.Ş haline getir. Ben o A.Ş'ye talibim. Obradovic'i de yarın getireceğim. Bunu da böyle bilin!
'FENERBAHÇE ANADOLU TAKIMI HALİNE GELDİ!'
Fenerbahçe kan kaybediyor. Fenerbahçe anadolu takımı haline geldi. Galatasaray seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. Bizde niye aday çıkmıyor. Bu kulübü boşuna mı halka açtık. Korkmayın, üye olun, kaybedebilirsiniz. Biz kaybettik daha çok büyüdük.
'PARAYI VERİRSEN HER HOCA GELİR...'
Benim dönemimde 13 kupa almışız. 20 senede 17 hocayla çalışmışım. 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz' dedi. Bu hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye'ye hakarettir. Ver bana 10 milyon Euro, ben sana kimleri getiriyorum.
'İRFAN CAN'I 11 MİLYON €'YA ALDILAR!'
Mesut Özil'i, İrfan Can Kahveci'yi kaça aldılar? Bilen var mı? Ben söylüyorum. Bugüne kadar TFF'ye 1 lira göstermediler. Galatasaray ve Marsilya İrfan Can için 4 milyon € verdi. Biz kaça aldık? 11 milyon €. Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar. Evrakları yayınlarım.
'BÖYLE BAŞKANLIK YAPACAKSAN BIRAK GİT!'
Böyle başkanlık yapacaksan bırak git. Para yoksa, parası olan gelir. Hep para para diyorsun. Sende para çok. Bunun için seçti seni insanlar. Sen de para vermeyeceksen.... Bundan sonra her sözüne karşılık iki sözüm olacak. Susmayacağım. Bundan sonra protokolde oturacağım. Görecekler beni.
'KİMSE BU KULÜBÜ SATAMAZ!'
Kimse bu kulübü satamaz, kimse bu kulübü peşkeş çekemez. Fenerbahçe'nin satılabilmesi için tüzüğümüz gereği genel kurul kararı gerekiyor. Hayatım boyunca hiç böyle bir düşüncem olmadı.
'ŞİMDİ DE OZAN TUFAN'I SATACAKLAR...'
Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar. Gidip borcu kapatacaklar. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan daha iyi durumdayız. Enkaz edebiyatı yapmayın! Hani diyorlar ya, enkaz bıraktım diye... Ben diyorum ki 500 milyon euro mal varlığı bıraktım size. 300 milyon euro da borç bıraktım. Eğer bu 300, 500'ü geçerse, ben kulübe ödemeye hazırım. Bir daha sakın kimse enkaz durumu yapmasın. Bize para hakkında bir şey diyemezsiniz. Sakın! Biz Fenerbahçe'ye ömrümüzü verdik.
'GALATASARAY', BEŞİKTAŞ'A, TRABZONSPOR'A OLAN SERİ BİTTİ!'
Galatasaray'a karşı 20 senelik seriyi bitirdiler. Trabzonspor'a olan seriyi bitirdiler. Göztepe ve Gençlerbirliği'ne 21 sene sonra yenildik. Psikolojik üstünlük sona erdi. Kadıköy'den çıkış yok sloganı bitti.
'BEN OLSAM EMRE İLE DEVAM EDERDİM...'
Boşuna hoca arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederdim. Getireceği hoca macera olacak.
'NİHAT ÖZDEMİR'İ ÜYELİKTEN ATACAĞINIZA FETÖ'CÜ ÜYELERİ ATIN...'
Sow'un transferinde rol alan kişilerden biri Nihat Özdemir. Bu adam bu kulübe 25 sene hizmet etti. Bu adamcağızı taraftarın önüne attınız. Nihat Bey, gitti covid-19 oldu yattı. Emre'yi aldın yanına gizlice ziyaret ettin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Nihat Özdemir'i üyelikten atacağınıza içerde FETÖ'cü üyeler var. Onları üyelikten atın.