Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin geleceği için toplandıklarını ifade eden Aziz Yıldırım, başkanlık için aday olmayacağını ifade etti. 'Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için toplandık.' diyen Aziz Yıldırım, mahallede bile böyle bir listenin olmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin mal varlığının borçlarından fazla olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, 'Ali Koç hesap bilmiyor.' dedi. Fenerbahçe'nin küme düşmekten son anda kurtulduğunu ifade eden Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının detayları haberimizde...

Aziz Yıldırım, 'Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim.' diyerek Ali Koç'a yüklendi. Koç yönetiminde bazı kişilerin kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını belirten Aziz Yıldırım, 'İnsanları kandırmayın, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Bizi rakip görme bizi rakip görmen için 20 sene başkanlık yapman lazım.' dedi.