Video Spor SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a canlı yayında sert sözler

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a canlı yayında sert sözler

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a canlı yayında sert sözler
24.06.2021 | 11:49

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Son dakika haberleri... Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, seçimli genel kurul önce canlı yayında sert açıklamalarda bulundu!

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A Spor CANLI YAYIN HD izle! Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan canlı yayında zehir zemberek açıklamalar

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Aziz Yıldırım, basın toplantısına başlarken bir daha Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını ifade etti. Yıldırım, Ali Koç yönetimini eleştirirken 'Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım.' dedi.

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