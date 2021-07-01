Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."
Giriş Tarihi: 1.7.2021 23:51 Son Güncelleme: 2.7.2021 00:02

Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."

Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! Şampiyon yaparım...

Son dakika haberi… Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine son giren isim Kuzey Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski oldu. Deneyimli teknik adamla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, menajerler ile iletişime geçti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Igor Angelovski’nin kendisine attığı mesajı açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörsüz başlayan Fenerbahçe, Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde topbaşı yaptı. Bu süreçte teknik direktör arayışlarını sürdüren başkan Ali Koç'un, yeni hocayı kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Slaven Bilic'in hafta başında açıklanması beklenirken, çıkan pürüzler nedeniyle askıya alınması Ali Koç'un farklı adaylara yönelmesine neden oldu.

EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'yla mücadele eden Igor Angelovski, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayları arasına dahil oldu.

IGOR ANGELOVSKİ İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Igor Angelovski ile görüşme sağladığını ve deneyimli teknik adamın sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme talep ettiğini yazdı. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Igor Angelovski hakkında çok özel bilgiler verdi. Angelovski'nin, Elif Elmas'ın kariyerinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Taner Karaman, deneyimli hocanın kendisine attığı mesajı da açıkladı.

İşte Taner Karaman'ın o sözleri…

Igor Angelovski'nin Avrupa Şampiyonası'nda oynattığı oyun taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Birçok artısı var. Öncelikle girmek istenilen Balkan piyasasına çok hakim bir teknik direktör.

Olası bir Igor Angelovski anlaşması, Fenerbahçe'nin Balkanlara açılmasını sağlayabilir, yeni Elif Elmas'ların çıkmasını sağlayabilir. Elif Elmas'ın bu noktalara gelmesini sağlayan isim de Igor Angelovski'dir. Elif, 6 yaşındayken Igor hoca Elif'in takıma alınmasını istiyor.

Kulüp başkanı, 6 yaşındaki çocuğa o kadar para vermem der ve Igor hoca kendi cebinden 500 Euro para verip transfer ediyor. Yıllar sonra milli takıma Elif Elmas'ı alıyor, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oluyor ve 500 Euro'luk oyuncu, 17 milyon Euro'ya transfer oluyor.

7 yıldır Igor hocanın çıktığı bütün maçları izleyen birisi olarak hocayla alakalı söyleyebileceğim çok fazla olumlu şey var. Dört farklı dil bildiği için oyuncu iletişimi çok kuvvetli.

Igor Angelovski bana "Fenerbahçe'ye gelirsem takımı şampiyon yaparım." dedi. Hoca, takıma ve Türk futboluna hakim. Yıllardır bu ligi takip ediyor. Bu kadroyu biliyor ve detaylı analiz eden bir isim. Igor Angelovski ismi bana çok mantıklı geliyor.

Taner Karaman, Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Gelirsem şampiyon yaparım..."

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Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."
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