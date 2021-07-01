Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."

Kulüp başkanı, 6 yaşındaki çocuğa o kadar para vermem der ve Igor hoca kendi cebinden 500 Euro para verip transfer ediyor. Yıllar sonra milli takıma Elif Elmas'ı alıyor, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oluyor ve 500 Euro'luk oyuncu, 17 milyon Euro'ya transfer oluyor.