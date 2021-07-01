Video Spor Taner Karaman, Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Gelirsem şampiyon yaparım..."

Taner Karaman, Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Gelirsem şampiyon yaparım..."

Taner Karaman, Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı!
01.07.2021 | 23:28

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A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına giren Igor Angelovski'nin kendisine attığı mesajı açıkladı. Karaman, Igor Angelovski bana "Fenerbahçe'ye gelirsem takımı şampiyon yaparım." diye konuştu.

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