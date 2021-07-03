Cengiz Ünder'den transfer mesajı! Uçak paylaşımı dikkat çekti...

Transfer sezonunun açılmasından sonra transfer iddiaları ve haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de transfer olacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi.
CENGİZ ÜNDER MARSİLYA'YA MI TRANSFER OLUYOR
Serie A takımlarından Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer oluyor. Cengiz son olarak Leicester City'de kiralık olarak forma giydi.
10 MİLYON EURO'LUK TRANSFER
İtalyan ekiplerinden AS Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, Fransız takımı Marsilya'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer oluyor. Roma, milli fubolcunun sonraki satışından da pay alacak. Cengiz Ünder, son detayların netleşmesinin ardından Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.
JOSE MOURİNHO CENGİZ ÜNDER'İ DÜŞÜNMÜYOR
Yeni sezonda Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçirmiş, 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.