Cengiz Ünder'den transfer mesajı! Uçak paylaşımı dikkat çekti...

10 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

İtalyan ekiplerinden AS Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, Fransız takımı Marsilya'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer oluyor. Roma, milli fubolcunun sonraki satışından da pay alacak. Cengiz Ünder, son detayların netleşmesinin ardından Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.