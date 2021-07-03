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Giriş Tarihi: 3.7.2021 14:58

Cengiz Ünder'den transfer mesajı! Uçak paylaşımı dikkat çekti...

Cengiz Ünder'den transfer mesajı! Uçak paylaşımı dikkat çekti...

Transfer sezonunda peş peşe transfer haberleri gelmeye devam ediyor. A Milli Takım futbolcusu Cengiz Ünder imza için Marsilya'ya gidiyor. İtalyan basını Romalı Cengiz'in satın alma opsiyonlu olarak Marsilya'ya kiralanacağını yazdı. Cengiz Ünder uçakta bir paylaşım yaptı.

Transfer sezonunun açılmasından sonra transfer iddiaları ve haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de transfer olacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi.

CENGİZ ÜNDER MARSİLYA'YA MI TRANSFER OLUYOR

Serie A takımlarından Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer oluyor. Cengiz son olarak Leicester City'de kiralık olarak forma giydi.

10 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

İtalyan ekiplerinden AS Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, Fransız takımı Marsilya'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer oluyor. Roma, milli fubolcunun sonraki satışından da pay alacak. Cengiz Ünder, son detayların netleşmesinin ardından Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

JOSE MOURİNHO CENGİZ ÜNDER'İ DÜŞÜNMÜYOR

Yeni sezonda Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçirmiş, 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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Cengiz Ünder'den transfer mesajı! Uçak paylaşımı dikkat çekti...
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