Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş transfer sözleri! Nani, Bruma, Ibrahimovic...
Giriş Tarihi: 7.7.2021 23:06 Son Güncelleme: 7.7.2021 23:13

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş transfer sözleri! Nani, Bruma, Ibrahimovic...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş transfer sözleri! Nani, Bruma, Ibrahimovic...

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, şu ana kadar transferin en dikkat çeken takımlarından birisi oldu. Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Adana ekibi, birçok oyuncuyla daha görüşmelerini sürdürüyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınına bağlanarak Nani, Bruma ve Ibrahimovic'in transferleri hakkında bilgi verdi.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, transferleriyle dikkat çeken kulüpler arasında yer alıyor. Younes Belhanda ve Mario Balotelli transferini bitiren Adana Demirspor'un 6-7 transfer daha yapacağı açıklandı.

Kulüp Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınına bağlanarak, Bruma, Nani ve Ibrahimovic ile daha önce görüşüldüğünü açıkladı.

İşte Murat Sancak'ın ifadeleri...

Balotelli ile istediğimiz rakamlarda anlaştık. Balotelli, anlatıldığı gibi 'deli' falan değil. Karakterli bir oyuncu.

Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile de görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola'nın kulübüyle görüşüyoruz, anlaşabilirsek onu getireceğiz.

Ibrahimovic'i geçen sene istemiştik. Şu an Milan'dan onu almak çok zor. Önümüzdeki yıl gelmek isterse takımda görmek isteriz.

Murat Sancak'tan flaş itiraf! Ibrahimovic, Nani, Bruma...

EN ÇOK OKUNANLAR

Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih açıklandı: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Çiftlik Bank davasından son dakika haberi: İtiraf geldi, dosyaya girdi! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin flaş açıklama! Akbank mobil çöktü mü, internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? Oturum kapandı hatası nedir?
Son dakika | Ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi geldi! Borçları nasıl ödeyeceğini böyle anlattı...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş transfer sözleri! Nani, Bruma, Ibrahimovic...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA