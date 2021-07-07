Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş transfer sözleri! Nani, Bruma, Ibrahimovic...

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, transferleriyle dikkat çeken kulüpler arasında yer alıyor. Younes Belhanda ve Mario Balotelli transferini bitiren Adana Demirspor'un 6-7 transfer daha yapacağı açıklandı.
Kulüp Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınına bağlanarak, Bruma, Nani ve Ibrahimovic ile daha önce görüşüldüğünü açıkladı.
İşte Murat Sancak'ın ifadeleri...
Balotelli ile istediğimiz rakamlarda anlaştık. Balotelli, anlatıldığı gibi 'deli' falan değil. Karakterli bir oyuncu.
Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile de görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola'nın kulübüyle görüşüyoruz, anlaşabilirsek onu getireceğiz.
Ibrahimovic'i geçen sene istemiştik. Şu an Milan'dan onu almak çok zor. Önümüzdeki yıl gelmek isterse takımda görmek isteriz.
Murat Sancak'tan flaş itiraf! Ibrahimovic, Nani, Bruma...