Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş transfer sözleri! Nani, Bruma, Ibrahimovic...

İşte Murat Sancak'ın ifadeleri...

Balotelli ile istediğimiz rakamlarda anlaştık. Balotelli, anlatıldığı gibi 'deli' falan değil. Karakterli bir oyuncu.

Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile de görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola'nın kulübüyle görüşüyoruz, anlaşabilirsek onu getireceğiz.