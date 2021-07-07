Video Spor Murat Sancak'tan flaş itiraf! Ibrahimovic, Nani, Bruma...

Murat Sancak'tan flaş itiraf! Ibrahimovic, Nani, Bruma...

Murat Sancak'tan flaş itiraf! Ibrahimovic, Nani, Bruma...
07.07.2021 | 22:22

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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Mavi Şimşekler'de başkan Murat Sancak A Spor'a bağlanarak yapılacak transferlerle ilgili özel röportaj verdi. Sancak, "Bruma'yla ilgilendik maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola için görüşmelerimiz sürüyor. Muhammed Şengezer'i ısrarla istiyoruz. 6-7 transfer daha yapacağız. Ibrahimovic'i geçen sezon istemiştik, olursa 1 sene sonra olur." şeklinde konuştu.

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