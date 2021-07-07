Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon yaşanan santrafor sıkıntısından sonra bu sezon golcü sorununu çözmek istiyor. Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza için geçen sezon çok uğraşan Fenerbahçe, devre arasında istenen bonservisi vermeyi reddetmişti. Fenerbahçe, Boupendza transferini çok istiyor. Fenerbahçeli yönetici bu noktada dikkat çekiyor.
SON DAKİKA: BOUPENDZA TRANSFERİNİ O YÖNETİCİ BİTİREBİLİR!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 22 golle gol kralı olan Aaron Boupendza için Fenerbahçe nabız yoklamaya başladı. Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Hatayspor ile görüşmüş fakat transfer sonuçlanmamıştı.
Hatayspor'un bu transfer için 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.
SAMATTA, CİSSE VE THİAM UMUT VERMEDİ!
Fenerbahçe'de golcüler geçen sezon hayal kırıklığı yarattı. Tanzanyalı forvet Samatta 5 gol atarken, Mame Thiam 6 gol attı. Bu sezon futbolu bırakması beklenen Papiss Cisse de 5 gol atabildi.
Fenerbahçe taraftarı gol yükünü çekecek bir forvet transferi bekliyor. Fenerbahçe'nin bu alandaki bir numaralı transfer hedefi de Aaron Boupendza!
HATAY DOĞUMLU YÖNETİCİ EROL BİLECİK...
Fenerbahçe'de bu dönem yönetimde yer alan isimlerden biri olan Erol Bilecik, aslen Hataylı. Fenerbahçe ile Hatayspor arasında da iyi ilişkiler bulunuyor.
Fenerbahçe, bu transferde diğer taliplerden daha önce. Erol Bilecik'in Hatayspor ile olan ilişkileri nedeniyle anlaşma zemininin daha kolay bulunabileceği ifade ediliyor.
Gabonlu golcü Aaron Boupendza'nın da Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Cisse'nin takımdan ayrılması sonrasında Boupendza'nın olası transferi sonrasında Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
İTALYANLARDAN DZEKO İDDİASI!
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon golcü konusunda büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor.
MAÇ SAYISINA BAĞLI SÖZLEŞME
İtalyan basınında yer alan habere göre, Edin Dzeko'ya 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Bu teklifin detayları ise madde madde paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede; yıldız forvete ilk yıl için 7.5 milyon euro sabit ücret verilecek.
Sonraki iki yılda ise Dzeko'nun maaşı oynadığı maç sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.