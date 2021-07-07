Son dakika: Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gökhan Gönül ile sözleşme uzatmayan Fenerbahçe'nin bir sağ bek transferi yapması bekleniyor. Geçen sezon Trabzonspor'dan transfer edilen Novak'tan da beklenen verim alınamadı bu nedenle Makedonya milli takımının sol beki Alioski gündemde.
Sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için oldukça istekli. Makedon sol beki Türkiye'den hem Galatasaray hem de Trabzonspor istiyor.
Alioski, İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor. Alioski'ye sadece Türkiye'den teklifler yok. CSKA Moskova'nın 2.5 milyon Euro'luk senelik teklifi hazır. Alioski henüz imzalamadı. Bu durum da oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddialarını güçlendiriyor.
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına gelmesiyle gözler transfer operasyonlarına çevrildi. Hulk ile Pereira, Porto yıllarında birlikte çalışmıştı. Pereira'nın Çin döneminde de SH SIPG takımında ikilinin yolları kesişti.
GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA OLMAMIŞTI...
Hulk geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Beşiktaş, transferin son günlerine kadar Hulk ile görüştü fakat Brezilyalı oyuncu senelik 3 milyon Euro maaşta diretince Beşiktaş masadan kalktı.
Hulk'un sözleşmesi Aralık 2022'de bitiyor. Şu an itibarıyla en az 1.5 yıl Hulk'un Türkiye'ye gelemeyeğine yönelik bir durum var.
FENERBAHÇE TARAFTARINA ARNAUTOVİC'TEN KÖTÜ HABER!
Fenerbahçe'de Pereira teknik direktörlük görevine getirilince eski öğrencisi Arnautovic için de iddialar gelmişti.
Arnautovic'in Çin'deki kulübünden kazandığı maaşın 10 milyon Euro olduğu ortaya çıktı! Çin'de senelik 10 milyon Euro kazanan Arnautovic'in Türkiye'de herhangi bir takıma transfer olma ihtimali bir hayli düşük görünüyor.
GÖKHAN GÖNÜL DÖNEMİ SONA ERDİ!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye tekrar dönen ve sarı-lacivertlilerde 2020-2021 sezonu boyunca 22 maça çıktı ve 2 gol, 2 asislte oynadı. 1 Temmuz 2021'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sona erdi.
Serbest oyuncu konumuna düşen Gökhan Gönül'ün yeni sezon hazırlıklarına alınmaması, yolların ayrılacağını gösterdi. 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün bonservisi elinde ve transfer tekliflerine açık.
İTALYAN BASININDAN DZEKO İDDİASI!
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon golcü konusunda büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor.
Sezon tecrübeli bir golcü ile girmeyi planlayan Fenerbahçe'de hedeflerden birisi Edin Dzeko.
MAÇ SAYISINA BAĞLI SÖZLEŞME
İtalyan basınında yer alan habere göre, Edin Dzeko'ya 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Bu teklifin detayları ise madde madde paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede; yıldız forvete ilk yıl için 7.5 milyon euro sabit ücret verilecek.
Sonraki iki yılda ise Dzeko'nun maaşı oynadığı maç sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.
MOURINHO'NUN KARARINI BEKLEYECEK
İtalyan ekibi Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde şehre gelmiş ve takımla kaynaşmaya başlamıştı.
Roma'da büyük bir sevinç gösterileriyle karşılanan Mourinho, kadro planlamasını yapacak ve Roma yönetimine bir rapor sunacak.
Edin Dzeko'nun yüksek maliyeti nedeniyle teklif bekleyen İtalyan ekibi, Jose Mourinho'nun, Dzeko için vereceği kararı bekliyor.