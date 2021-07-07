Son dakika: Fenerbahçe'ye hem iyi hem kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Sezon tecrübeli bir golcü ile girmeyi planlayan Fenerbahçe'de hedeflerden birisi Edin Dzeko.

MAÇ SAYISINA BAĞLI SÖZLEŞME

İtalyan basınında yer alan habere göre, Edin Dzeko'ya 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Bu teklifin detayları ise madde madde paylaşıldı.