Portekizli çalıştırıcı, "Gerekirse 1 veya 2 futbolcu alalım ama bunlar direkt 11 oynayacak isimler olsun. Sadece transfer yapmak için imza atmayalım. Benim hiç acelem yok. Takımın performansından memnunum. Bu nedenle baskı altında kalmayın" ifadelerini kullandı.