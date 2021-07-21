Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından sessizliğe bürünen Fenerbahçe yönetiminin elini teknik direktör Vitor Pereira rahatlattı.
Portekizli çalıştırıcı, "Gerekirse 1 veya 2 futbolcu alalım ama bunlar direkt 11 oynayacak isimler olsun. Sadece transfer yapmak için imza atmayalım. Benim hiç acelem yok. Takımın performansından memnunum. Bu nedenle baskı altında kalmayın" ifadelerini kullandı.
SANTRFOR VE SOL BEK İÇİN GÖRÜŞME VAR
F.Bahçe'de transfer şu anda iki bölgeye odaklanmış durumda. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi santrfor. Leipzig'in Alexander Sörloth, Lazio'nun ise Muriqi hakkında vereceği kararlar bekleniyor.
Bir diğer bölge ise 3-4-3'te 4'lünün solunda oynayabilecek bir isim. Alioski ismi gündemde. Makedon sol bek için temaslar sürüyor.
MITROVİC'E TEKLİF GİTTİ
Bu arada santrfor transferinde önceliği Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'e veren Fenerbahçe, alternatif isimlere de yöneliyor. Sarı-lacivertliler, Fulham'ın yıldız golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
İngiliz ekibine kiralama teklifi götüren F.Bahçe, 1 yıllık bedel için 4 milyon Euro taleple karşılaştı. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun da 4 milyon Euro istediği belirtilirken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
SERDAR AZİZ SAKAT, ZANKA AYRILIYOR
Kasık bölgesinde problem olduğu için Kasımpaşa maçında görev alamayan Serdar Aziz'in 1 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Danimarkalı stoper Mathias Zanka ise yine takımdan ayrılıyor. Tecrübeli oyuncu, ülkesinin ekibi Kopenhag'la temas halinde. Transferin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.
ENNER VALENCIA GELİYOR
Ekvador Milli Takımı ile Copa America'da boy gösteren F.Bahçeli Enner Valencia'nın tatili bitiyor. 32 yaşındaki oyuncu, yarın takıma katılacak. Böylelikle F.Bahçe'de eksik oyuncu kalmayacak.
KORONA'DAKİ ARTIŞ KAMPI İPTAL ETTİRDİ
F.Bahçe'nin 22 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kasabasında başlaması planlanan kampı iptal oldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Son günlerde pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle program iptal edilmiştir" denildi. Takım hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Hazırlık maçları için rakip aranıyor.