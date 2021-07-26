La Liga'da çıktığı 280 maçta 162 gol atarak muhteşem bir istatistiğe imza atan Samuel Eto'o kariyerinde birçok büyük takımda oynadı. Seria A'da da 85 maça çıkan Eto'o 35 gol atma başarısı gösterdi.
Ülkemizde de Antalyaspor ve Konyaspor takımlarında forma giyen Samuel Eto'o Qatar SC takımında futbolu bırakmıştı. Süper Lig'de 89 maça çıkan Eto'o 50 gol atıp 15 de asist yaptı.
Hatırlanacağı gibi Lionel Messi, ilk olarak 2004 yılında kendisini dünya futboluna gösterdi. O dönem Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o gibi yıldızlarla dolu Barcelona, Messi'nin de katılımıyla muhteşem bir seviyeye çıktı.
ESPN'nin paylaştığı videoda bir gazeteciyle röportaj yapan Eto'nun Messi sorusuna gerildiği görülüyor.
Muhabirin; 'Messi hakkında ne düşünüyorsun? Ansu Fati, Messi'den ne öğrenebilir? Sen de onunla oynamıştın.' sorusuna cevap veren Eto'o...
'Hayır hayır. Bu doğru değil. Messi benimle oynadı. Benim zamanımda Messi benimle oynadı.' dedi.
Samuel Eto'o Şampiyonlar Ligi'nde 78 karşılaşmaya çıkarak 30 gol attı. 4 kez Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Eto'o, 3 kez İspanya şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Kariyeri başarılarla dolu, dünyanın önemli golcüleri arasında yer alan Samuel Eto'o, bir gazeteci ile yaptığı röportaj sırasında çarpıcı ifadeler kullandı.
Barça'nın 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ansu Fati'nin, Messi'den neler öğrenebileceğini soran gazeteci, Eto'o'ya, "Sen de Messi ile birlikte oynadın. Ansu Fati, Messi'den neler öğrenebilir" ifadelerini kullandı. Eto'o bu soruya oldukça sert tepki verdi.
Eto'o, gazetecinin bu sorusu üzerine, "Ben Messi ile birlikte oynamadım, Messi benimle birlikte oynadı. İkisi tamamen başka şeyler" diyerek çıkıştı.
Eto'o ile Messi, 2004 ila 2009 yılları arasında Barcelona'nın başarısı için birlikte ter dökmüştü.
Öte yandan Eto'o, 2015 yılında ise Antalyaspor'a imza atmış ve 3 yıl Akdeniz ekibinde oynamıştı. Kamerunlu eski golcü, 2018-2019 sezonunda ise Konyaspor'da forma giydi.