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Giriş Tarihi: 26.7.2021 14:16 Son Güncelleme: 26.7.2021 14:23

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap olay oldu! 'Ben onunla oynamadım...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Son dakika... Yakın tarihin en önemli golcüleri arasında yer alan Samuel Eto'o, Lionel Messi hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. İkili Barcelona'da uzun süre birlikte oynamıştı. Kariyerinde toplam dört Şampiyonlar Ligi şampiyonu bulunan Eto'o bu şampiyonlukların ikisini Lionel Messi ile kazanmıştı.

La Liga'da çıktığı 280 maçta 162 gol atarak muhteşem bir istatistiğe imza atan Samuel Eto'o kariyerinde birçok büyük takımda oynadı. Seria A'da da 85 maça çıkan Eto'o 35 gol atma başarısı gösterdi.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Ülkemizde de Antalyaspor ve Konyaspor takımlarında forma giyen Samuel Eto'o Qatar SC takımında futbolu bırakmıştı. Süper Lig'de 89 maça çıkan Eto'o 50 gol atıp 15 de asist yaptı.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Hatırlanacağı gibi Lionel Messi, ilk olarak 2004 yılında kendisini dünya futboluna gösterdi. O dönem Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o gibi yıldızlarla dolu Barcelona, Messi'nin de katılımıyla muhteşem bir seviyeye çıktı.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

ESPN'nin paylaştığı videoda bir gazeteciyle röportaj yapan Eto'nun Messi sorusuna gerildiği görülüyor.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Muhabirin; 'Messi hakkında ne düşünüyorsun? Ansu Fati, Messi'den ne öğrenebilir? Sen de onunla oynamıştın.' sorusuna cevap veren Eto'o...

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

'Hayır hayır. Bu doğru değil. Messi benimle oynadı. Benim zamanımda Messi benimle oynadı.' dedi.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Samuel Eto'o Şampiyonlar Ligi'nde 78 karşılaşmaya çıkarak 30 gol attı. 4 kez Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Eto'o, 3 kez İspanya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Kariyeri başarılarla dolu, dünyanın önemli golcüleri arasında yer alan Samuel Eto'o, bir gazeteci ile yaptığı röportaj sırasında çarpıcı ifadeler kullandı.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Barça'nın 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ansu Fati'nin, Messi'den neler öğrenebileceğini soran gazeteci, Eto'o'ya, "Sen de Messi ile birlikte oynadın. Ansu Fati, Messi'den neler öğrenebilir" ifadelerini kullandı. Eto'o bu soruya oldukça sert tepki verdi.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Eto'o, gazetecinin bu sorusu üzerine, "Ben Messi ile birlikte oynamadım, Messi benimle birlikte oynadı. İkisi tamamen başka şeyler" diyerek çıkıştı.

Eto'o ile Messi, 2004 ila 2009 yılları arasında Barcelona'nın başarısı için birlikte ter dökmüştü.

Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı! 'Ben onunla oynamadım...'

Öte yandan Eto'o, 2015 yılında ise Antalyaspor'a imza atmış ve 3 yıl Akdeniz ekibinde oynamıştı. Kamerunlu eski golcü, 2018-2019 sezonunda ise Konyaspor'da forma giydi.

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Samuel Eto'nun Messi sorusuna verdiği cevap olay oldu! 'Ben onunla oynamadım...'
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