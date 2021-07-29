Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan müjde! Dubai'de transfer görüşmesi yapmıştı...

Son dakika... Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayacak olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Ghezzal ve Rosier'de mutlu sona yakın olan Kartal, Alex Teixeira için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın teklif aldıktan sonra Duabi'ye giden Brezilyalı, umduğunu bulamadı.