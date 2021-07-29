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Giriş Tarihi: 29.7.2021 08:12 Son Güncelleme: 29.7.2021 08:15

Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan müjde! Dubai'de transfer görüşmesi yapmıştı...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan müjde! Dubai'de transfer görüşmesi yapmıştı...

Son dakika... Beşiktaş'ın uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Alex Teixeira'dan güzel haber geldi. Siyah-beyazlı kulüple temas halinde olan Brezilyalı yıldız, Dubai'de ekipleriyle de transfer görüşmesi yapmıştı. Sharjah takımından beklediği teklifi alamayan Teixeira, Al Hilal'in de kendisi için ısrarcı olmaması üzerine Brezilya'ya geri döndü. Bu gelişmelerin üzerine ibre yeniden Beşiktaş'a döndü. İşte detaylar...

Son dakika... Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayacak olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Ghezzal ve Rosier'de mutlu sona yakın olan Kartal, Alex Teixeira için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın teklif aldıktan sonra Duabi'ye giden Brezilyalı, umduğunu bulamadı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira'nın Dubai'de Sharjah ile yaptığı görüşme beklediği gibi geçmedi.

Al Hilal'in de çok ısrarcı davranmaması üzerine Teixeira, ailesiyle birlikte Dubai'den ayrılarak ülkesi Brezilya'ya dönüş yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp ise oyuncuyla son temasa geçişinde ekstra isteklerle karşılaştı. Futbolcuya 2.5 milyon euro'dan fazla garanti para vermemekte kararlı olan Beşiktaş yönetimi, daha önce yapılan teklif üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor.

YÖNETİCİLER YÜZDE 50 ŞANS VERDİ

Kartal'ın transferden sorumlu isimleri ise Alex'in Dubai'ye gittiği esnada yüzde 20 ihtimal verdikleri transfere şimdi yüzde 50 şans tanıyor.

Ancak Beşiktaş cephesinde Brezilya'da 3 gün sonra açılacak olan transfer sezonu şüphe uyandırıyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, Alex konusunu hafta başına kadar neticelendirmeyi planlıyor.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.

İŞ CİDDİYE BİNDİ!

Alex, Dubai'de kanat heykeli önünde çekildiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun fotoğrafını mesaj yağmuruna tuttu. Alex'in yakın arkadaşı olan Josef de Souza ise paylaşıma, "İş ciddiye bindi" yorumunu yaptı.

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Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan müjde! Dubai'de transfer görüşmesi yapmıştı...
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