Son dakika: Sergen Yalçın aradı transferi bitirdi! Beşiktaş dünya yıldızı Diego Godin'i getiriyor...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurma isterken dünya yıldızı savunmacıyla anlaşma aşamasına geldi. Sergen Yalçın'nın çok istediği Diego Godin Kartal oluyor. Uruguaylı stoper ile Cagliari arasında sözleşme fesih görüşmeleri başladı. Süreç olumlu sonuçlanırsa Beşiktaş, Godin'le 1+1 yıllık kontrat yapacak. Oyuncuya 1.5 milyon Euro + bonus ödenecek.
Beşiktaş'ın stoper transferinde bir numaralı gündemi olan Diego Godin'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Uruguaylı oyuncunun bonservisini 2023'e kadar elinde bulunduran Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini ile İstanbul'da görüşmüş ve "4 milyon Euro yıllık kazancını ödeme şansımız yok. 1.5 milyon Euro ve başarı bonusları verebiliriz" teklifini iletmişti.
Düşünmek için süre isteyen Cagliari'den olumlu yanıt geldi. İtalyan ekibi ile 35 yaşındaki oyuncu arasında fesih görüşmeleri başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DE DEVREDE
Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme ve her sezon 1.5 milyon Euro net maaş ile bonus içerikli teklifine Godin, yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında olmak için de sıcak bakıyor.
SERGEN YALÇIN GODIN'LE GÖRÜŞTÜ!
Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinde ısrarcı olmasından da etkilenmiş durumda. Genç hoca tecrübeli stoperle telefonla görüntülü bir görüşme yaptı ve oyuncuyu gelmeye ikna etti. En geç önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa imzalar atılacak.
DIEGO GODIN KİMDİR?
16 Şubat 1986 doğumlu olan Diego Godin, Cerro, Nacional, Villareal, Atletico Madrid, Inter Milan ve Cagliari takımlarında forma giydi.
Uruguay Milli Takımı'nda Galatasaray kalecisi Muslera ile birlikte oynama şansı bulan Godin şimdiye kadar 146 kez milli takım forması giydi ve 8 gol kaydetti.
1.87 cm'lik stoper, kariyerinde 585 maçta ter döktü, 36 gol, 21 asistle oynadı. Godin, geçen sezon Serie A'da 28 maça çıktı.
LARIN YENİDEN GÖRÜŞME ODASINA!
Beşiktaş'ta sözleşmesinin son senesine giren Cyle Larin ile geçen ay yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamıştı.
Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Kanadalı forvetle bir görüşme daha yaparak 3 yıllık sözleşme önerecek.
Larin'den yine olumlu cevap alınmazsa kendisine gelen transfer tekliflerinin kulüp tarafından değerlendirmeye alınacağı mesajı iletilecek.
BOYD 99'LA UĞUR DENİYOR!
Beşiktaş'ın geçen sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a kiraladığı Tyler Boyd, performansıyla çıkışa geçmişti. Siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncuya sıcak bakmasa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tuttu.
Sivas'taki performansını sürdürmek ve takımda yer edinmek isteyen sol kanat, kendince bir uğur denemesi yaptı. Yeni sezonda da Sivasspor'da şans getirdiğine inandığı 99 numaralı formayı giyecek.
BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU GELDİ!
Kartal'ın çifte şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, muradına erdi ve Beşiktaş'ta kaldı. 1 yıllık kiralık ve zorunlu satın almayla 4 yıllığına kadroya katılan Fransız sağ bek, sezonluk 1 milyon 350 bin Euro alacak. Sporting'e de 300 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek.
Dün gece İstanbul'a gelen Rosier'i havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. 24 yaşındaki yıldız burada futbolseverlere üçlü çektirip hepsiyle tek tek selamlaşırken, kulüp de oyuncunun, "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" dediği video ile transferi duyurdu.
ROSIER'DEN GALATASARAY'A CEVAP!
Öte yandan Kartal ile Sporting'in görüşmeleri sürerken Galatasaraylı yöneticilerin, Rosier'in menajerine "Fatih Terim, Rosier ile görüşmek istiyor" mesajını ilettiği ve oyuncunun da "Gelecek sezon rakip olacağız, görüşülecek bir şey yok" yanıtını verdiği öğrenildi.