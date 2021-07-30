Son dakika: Sergen Yalçın aradı transferi bitirdi! Beşiktaş dünya yıldızı Diego Godin'i getiriyor...

BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU GELDİ!

Kartal'ın çifte şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, muradına erdi ve Beşiktaş'ta kaldı. 1 yıllık kiralık ve zorunlu satın almayla 4 yıllığına kadroya katılan Fransız sağ bek, sezonluk 1 milyon 350 bin Euro alacak. Sporting'e de 300 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek.