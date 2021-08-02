Geçen sezon forvetlerden katkı alamayan Fenerbahçe'de bu sene kesinlikle gol yükünü sırtlayacak bir isim transfer edilecek. Serdar Dursun'un da hazırlık maçlarındaki performansı taraftarın yüzünü güldürdü. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Kolombiyalı golcü için şartları zorlayacak! İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: RADAMEL FALCAO'DAN SONRA YENİ GOLCÜ!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta forvet pozisyonunda oynayabilecek üç oyuncu var. Güven Yalçın, Larin ve Kenan Karaman'ın hiçbiri merkez santrafor olmadığı için Sergen Yalçın, o bölgeye transfer istedi.
DİEGO COSTA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Beşiktaş yönetimi, Brezilya asıllı İspanyol yıldız Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor. Diego Costa'nın yanı sıra Kolombiyalı golcü Miguel Borja da listedeki isimler arasında.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR! MİGUEL BORJA...
Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe de Miguel Borja transferi için istekli.
Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Miguel Borja, hızıyla ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Borja, Türkiye'ye gelirse Falcao'dan sonra yeni bir Kolombiyalı golcü Süper Lig'de mücadele edecek.
Kariyerinde üç kez gol kralı olan Miguel Borja, milli takım formasıyla da 19 maça çıktı, 5 gol attı.
Kariyerinde Livorno, Deportivo Cali, Olimpo, Junior FC gibi takımlarda forma giyen Borja için bonservis pazarlıkları yapılıyor.
Kolombiyalı golcünün bonservisinin 2022 yılında sona erecek olması da transfer için Türk takımlarını avantajlı kılıyor.
Portekizli teknik adamın Adana Demirspor ile başlayacak lig serüveni öncesinde kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İşte Pereira'nın kafasındaki başlangıç stratejisi:
TAKTİK: (3-4-3)
KALE: Altay tartışmasız takımın 1 numarası.
SAVUNMA: Sağ stoper Tisserand, sol stoper Szalai'nin forması hazır. Savunma göbeği için favori Serdar Aziz.
PEREİRA'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ GUSTAVO VE ZAJC OLDU
ORTA SAHA: Osayi, Nazım ile girdiği rekabette öne geçti. Solda Ferdi, dinamizmiyle Caner'in önünde.Gustavo ve Zajc, Pereira'nın vazgeçilmezleri oldu.
FORVET: Sol forvette Pelkas'ın yeri garanti. Ne Samatta ne Serdar Dursun şu an Valencia'nın önüne geçebilmiş değil. Sağ forvette Mesut-İrfan rekabeti var.
İki aydır pazarlık yapılan ancak rakamsal konularda henüz anlaşmaya varılamayan Costa, istediği rakamda indirime giderek siyah-beyazlı takıma doğru bir adım daha attı.
Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 32 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Benfica'nın Yaremchuk'u alarak forvet transferini kapatması sonrası istediği garanti parayı 3 milyon Euro'ya düşürdü.
Ancak Beşiktaş yönetimi 2.5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Görüşmeler olumlu yönde sürerken, tarafların masadan anlaşarak kalkması bekleniyor.