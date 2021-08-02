Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş çok istiyor! Radamel Falcao'nun ardından...
Giriş Tarihi: 2.8.2021 15:56 Son Güncelleme: 2.8.2021 15:57

Son dakika: Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş çok istiyor! Radamel Falcao'nun ardından...

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Samatta'nın performansından memnun değil. Aynı şekilde Sergen Yalçın da Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasından sonra forvet transferi istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncuya talip oldu. Radamel Falcao'dan sonra yeni bir Kolombiyalı golcü gelebilir.

Geçen sezon forvetlerden katkı alamayan Fenerbahçe'de bu sene kesinlikle gol yükünü sırtlayacak bir isim transfer edilecek. Serdar Dursun'un da hazırlık maçlarındaki performansı taraftarın yüzünü güldürdü. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Kolombiyalı golcü için şartları zorlayacak! İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

SON DAKİKA: RADAMEL FALCAO'DAN SONRA YENİ GOLCÜ!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta forvet pozisyonunda oynayabilecek üç oyuncu var. Güven Yalçın, Larin ve Kenan Karaman'ın hiçbiri merkez santrafor olmadığı için Sergen Yalçın, o bölgeye transfer istedi.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

DİEGO COSTA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Beşiktaş yönetimi, Brezilya asıllı İspanyol yıldız Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor. Diego Costa'nın yanı sıra Kolombiyalı golcü Miguel Borja da listedeki isimler arasında.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR! MİGUEL BORJA...

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe de Miguel Borja transferi için istekli.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Miguel Borja, hızıyla ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Borja, Türkiye'ye gelirse Falcao'dan sonra yeni bir Kolombiyalı golcü Süper Lig'de mücadele edecek.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Miguel Borja'nın bonservis bedeli Transfermark'a göre 4.80 milyon Euro...

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Kariyerinde üç kez gol kralı olan Miguel Borja, milli takım formasıyla da 19 maça çıktı, 5 gol attı.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Kariyerinde Livorno, Deportivo Cali, Olimpo, Junior FC gibi takımlarda forma giyen Borja için bonservis pazarlıkları yapılıyor.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Kolombiyalı golcünün bonservisinin 2022 yılında sona erecek olması da transfer için Türk takımlarını avantajlı kılıyor.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Geçen sezon toplam 22 maça çıkan Miguel Borja, 14 gol atarken iki de asist yaptı.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Portekizli teknik adamın Adana Demirspor ile başlayacak lig serüveni öncesinde kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İşte Pereira'nın kafasındaki başlangıç stratejisi:

TAKTİK: (3-4-3)

KALE: Altay tartışmasız takımın 1 numarası.

SAVUNMA: Sağ stoper Tisserand, sol stoper Szalai'nin forması hazır. Savunma göbeği için favori Serdar Aziz.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

PEREİRA'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ GUSTAVO VE ZAJC OLDU

ORTA SAHA: Osayi, Nazım ile girdiği rekabette öne geçti. Solda Ferdi, dinamizmiyle Caner'in önünde.Gustavo ve Zajc, Pereira'nın vazgeçilmezleri oldu.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

FORVET: Sol forvette Pelkas'ın yeri garanti. Ne Samatta ne Serdar Dursun şu an Valencia'nın önüne geçebilmiş değil. Sağ forvette Mesut-İrfan rekabeti var.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

İki aydır pazarlık yapılan ancak rakamsal konularda henüz anlaşmaya varılamayan Costa, istediği rakamda indirime giderek siyah-beyazlı takıma doğru bir adım daha attı.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 32 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Benfica'nın Yaremchuk'u alarak forvet transferini kapatması sonrası istediği garanti parayı 3 milyon Euro'ya düşürdü.

Son dakika: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe onu çok istiyor! Radamel Falcao'dan sonra...

Ancak Beşiktaş yönetimi 2.5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Görüşmeler olumlu yönde sürerken, tarafların masadan anlaşarak kalkması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi: Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada
Lise LGS nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: MEB e-Okul ile 2021 LGS lise 1. nakil sonuçları son dakika açıklandı!
Son Dakika Haberi: Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: Katil Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkanlar şoke etti
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak! İşte TOKİ'nin yapacağı o evler
Yangınlarda son durum: Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi: Marmaris kahramanı Şahin Akdemir Türkiye'yi ağlatmıştı: Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
Son dakika: 3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş çok istiyor! Radamel Falcao'nun ardından...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA