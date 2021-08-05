Son dakika: Vitor Pereira golcüsünü Çin’de buldu! Fenerbahçe Ricardo Lopes’i transfer etti...

Son dakika haberi... Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren Fenerbahçe, bu bölgeye bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği Ricardo Lopes'i kadrosuna kattı. Transfer 2-3 gün içinde resmen açıklanacak. Fenerbahçe, forvet hattında Samatta ve Thiam'ı da teklif gelmesi halinde elinden çıkarmak istiyor.
Portekizli hocanın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Lopes için Çin kulübüyle uzun süredir Fenerbahçeli yöneticiler görüşme halindeydi.
1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği bildirildi.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Sol forvet başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferinin 2-3 gün içerisinde açıklanacağı ifade edildi.
Kariyerine ülkesinde başlayan tecrübeli oyuncu daha önce üst düzey bir takımda hiç forma giymedi. Brezilya'da Globo ve Fortaleza takımlarında ter döken Ricardo Lopes Pereira, Güney Kore'de ise Jeonbuk Hyundai ve Jeju United'da oynadı.
2019-20 sezonunun ara döneminde ise 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Jeonbuk'tan Shanghai Port'a transfer oldu. Çin kulübünde çıktığı toplam 34 maçta ise 10 gol ve 3 asist kaydetti.
KANARYA YİNE YIKILMADI!
Fenerbahçe, son hazırlık maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Dinamo Kiev ile karşılıklı goller sonunda sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Ukrayna ekibi, 28'de Lednev'le öne geçti. İkinci yarıda daha hareketli olan sarı-lacivertlilerde, 63'te Mesut Özil'in harika asistinde sağ direk dibinde Pelkas golü attı. Kanarya'nın önceki maçlara oranla ön alanda baskı konusunda çok daha başarılı olduğu gözlendi.
Fenerbahçe bundan önceki hazırlık maçlarında Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, G.Fürth'ü 3-2 yenmiş, Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı
İŞTE DİKKAT ÇEKENLER
MESUT: Yaptığı asist harikaydı. İki maç üst üste gol pası vererek öz güven kazandı. Fiziksel olarak yaşadığı rahatsızlığın ardından toparlanmış göründü.
PELKAS: Takımın en efektif oyuncularından biri... Attığı golde bitiriciliğini gösterdi. Pereira'nın vazgeçilmezlerinden olacak.
ZAJC: Kaptığı formayı vermeye pek niyetli değil. Gustavo ile uyumu her geçen gün artıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi!
SZALAI: 23 yaşında değil de 35 yaşında bir oyuncu gibi sakin ve tecrübeli