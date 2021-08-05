Son dakika: Vitor Pereira golcüsünü Çin’de buldu! Fenerbahçe Ricardo Lopes’i transfer etti...

Son dakika haberi... Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren Fenerbahçe, bu bölgeye bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği Ricardo Lopes'i kadrosuna kattı. Transfer 2-3 gün içinde resmen açıklanacak. Fenerbahçe, forvet hattında Samatta ve Thiam'ı da teklif gelmesi halinde elinden çıkarmak istiyor.